BAE Devlet Başkanı, Muskat'ta Umman Sultanı ile "ikili ilişkileri" görüştü - Son Dakika
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BAE Devlet Başkanı, Muskat'ta Umman Sultanı ile "ikili ilişkileri" görüştü

27.09.2022 20:34
BAE Devlet Başkanı, Muskat'ta Umman Sultanı ile "ikili ilişkileri" görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Umman Sultanı Heysem bin Tarık Al Said, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Umman Sultanı Heysem bin Tarık Al Said, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirdi.

Umman resmi ajansı ONA'nın Twitter hesabında yer alan habere göre, Umman Sultanı Al Said ile BAE Devlet Başkanı Al Nahyan başkent Muskat'taki El-Alem Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmede ekonomik, ticari, yatırım, kültürel ve kalkınma alanlarında iş birliğinin ve ortak koordinasyonun geliştirilmesinin yanı sıra iki ülkenin beklentilerinin karşılanması ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmaları için iş birliğini ve koordinasyonu ilerletme yolları ele alındı.

İki lider, Körfez ve diğer Arap ülkelerinin yanı sıra uluslararası gelişmeleri ve iki ülke için ortak öneme sahip konuları da değerlendirdi.

Umman Sultanı Al Said, iki ülkeyi ve halkı birleştiren seçkin kardeşlik ilişkilerine vurgu yaparken, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan da gösterilen sıcak karşılama ve misafirperverliğe teşekkür etti.

Görüşmede her iki ülkeden çok sayıda üst düzey yetkili de hazır bulundu.

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Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Togo Cumhuriyeti, Twitter, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAE Devlet Başkanı, Muskat'ta Umman Sultanı ile 'ikili ilişkileri' görüştü - Son Dakika

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