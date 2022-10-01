ABD ve BAE askeri güçlerinin ortak askeri tatbikatı sona erdi - Son Dakika
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ABD ve BAE askeri güçlerinin ortak askeri tatbikatı sona erdi

01.10.2022 16:06
ABD ve BAE askeri güçlerinin ortak askeri tatbikatı sona erdi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, Başkanlık Muhafız Komutanlığı ve ABD Deniz Piyade Kuvvetleri arasında yapılan Intrepid Maven (IM) 22-4 ortak tatbikatının sona erdiğini duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, Başkanlık Muhafız Komutanlığı ve ABD Deniz Piyade Kuvvetleri arasında yapılan Intrepid Maven (IM) 22-4 ortak tatbikatının sona erdiğini duyurdu.

BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan haberde ortak askeri tatbikatın, ABD ve BAE'nin ortak savunmaya dayalı ilişkilerini güçlendirmek ve savaş durumlarında verimliliği artırmak için karşılıklı tecrübe paylaşımını hedeflediği belirtildi.

Intrepid Maven (IM) 22-4 tatbikatının, iki ülkenin silahlı kuvvetlerinin askeri iş birliğini geliştirmek için ortak eğitim planlarının ve programlarının bir parçası olduğu kaydedildi.

Ortak tatbikatta, kara topçu operasyonları, patlayıcı mühimmat imha operasyonları, saha tıbbi tatbikatları ve keşif amaçlı insansız hava aracı (İHA) tatbikatları gibi çeşitli faaliyetler gerçekleştirildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD ve BAE askeri güçlerinin ortak askeri tatbikatı sona erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD ve BAE askeri güçlerinin ortak askeri tatbikatı sona erdi - Son Dakika
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