Birleşik Arap Emirlikleri Bağdat'a uçak seferlerini durdurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Birleşik Arap Emirlikleri Bağdat'a uçak seferlerini durdurdu - Son Dakika

Birleşik Arap Emirlikleri Bağdat'a uçak seferlerini durdurdu

6 saat önce

ABU Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait iki hava yolu şirketi, ABD-İran gerilimi ve Irak'ta yaşanan son gelişmeler nedeniyle Bağdat uçuşlarını askıya aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri Bağdat'a uçak seferlerini durdurdu, System.String[]

ABU Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait iki hava yolu şirketi, ABD- İran gerilimi ve Irak'ta yaşanan son gelişmeler nedeniyle Bağdat uçuşlarını askıya aldı.

Emirates ve Fly Dubai hava yolu şirketlerinden yapılan açıklamalarda, gelişmelerin yakından takip edildiği ve yolcuların güvenliği için böyle bir karar alındığı ifade edildi.

Fly Dubai, Irak'ın Necef ve Basra kentlerine yönelik uçuşlarının ise planlandığı gibi gerçekleştirileceğini aktardı.

Ürdün ve Bahreyn 3 Ocak'ta, Mısır da dün yaptığı açıklamalarla Bağdat'a uçak seferlerini askıya aldıklarını duyurmuştu.

Birleşik Arap Emirlikleri, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Irak Başbakanı: İran, ABD üssüne saldırmadan önce bize bilgi verdi
Irak'taki Haşdi Şabi milisleri de ABD'ye saldıracağını duyurdu İsrail Başbakanı Netanyahu'dan dünyaya gözdağı: Bize saldıran olursa vururuz ABD savaşa hazırlık mı yapıyor? Bölgeye Usame Bin Ladin'i öldüren suikast timi gönderildi

Son Dakika Haberleri
18:38 Osmaniye'de DEAŞ'lı olduğu öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika
18:36 ÇAVUŞOĞLU VE LAVROV'DAN ORTAK BASIN TOPLANTISI - Son Dakika
18:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den ABD ve İran'a itidal ve sağduyu çağrısı - Son Dakika
18:35 AB Konseyi Başkanı Michel, Libya Başbakanı al-Sarraj ile görüştü - Son Dakika
18:30 3 kişinin hayatını kaybettiği organ nakilleriyle ilgili üniversiteden yeni açıklama - Son Dakika
16:55 Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi - Son Dakika
16:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 18:41:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Birleşik Arap Emirlikleri Bağdat'a uçak seferlerini durdurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]