Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2 kişide daha yeni tip koronavirüsü tespit edilmesiyle ülkede virüse... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2 kişide daha yeni tip koronavirüsü tespit edilmesiyle ülkede virüse... - Son Dakika

Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2 kişide daha yeni tip koronavirüsü tespit edilmesiyle ülkede virüse...

6 saat önce

Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2 kişide daha yeni tip koronavirüsü tespit edilmesiyle ülkede virüse yakalananların sayısı 11'e yükseldi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2 kişide daha yeni tip koronavirüsü tespit edilmesiyle ülkede virüse..., System.String[]

Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2 kişide daha yeni tip koronavirüsü tespit edilmesiyle ülkede virüse yakalananların sayısı 11'e yükseldi.

Birleşik Arap Emirlikleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 06:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji, Orta Ege için fırtına uyarısı yaptı
Amasra'da evde çıkan yangında babaanne ile 2 torunu öldü, haberi duyan anne fenalık geçirdi Türkiye için Patriot iddiaları güçleniyor! ABD reddetti, 2 ülke öne çıktı Son dakika: FETÖ'den yargılanan Ömer Faruk Kavurmacı'ya 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi

Son Dakika Haberleri
00:12 Arda Kural, yıllar sonra setlere döndü! Tutunamayanlar dizisinin kadrosuna katıldı
21:53 Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 00:40:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2 kişide daha yeni tip koronavirüsü tespit edilmesiyle ülkede virüse... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]