Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2 kişide daha yeni tip koronavirüsü tespit edilmesiyle ülkede virüse... - Son Dakika

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Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2 kişide daha yeni tip koronavirüsü tespit edilmesiyle ülkede virüse...
6 saat önce
Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2 kişide daha yeni tip koronavirüsü tespit edilmesiyle ülkede virüse yakalananların sayısı 11'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 06:22 Kaynak: AA
Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2 kişide daha yeni tip koronavirüsü tespit edilmesiyle ülkede virüse yakalananların sayısı 11'e yükseldi.
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