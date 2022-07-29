BAE'de sel felaketi: 7 ölü - Son Dakika
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BAE'de sel felaketi: 7 ölü

29.07.2022 23:45

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 7 kişi hayatını kaybetti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 7 kişi hayatını kaybetti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2 gündür devam eden şiddetli yağışlar sele neden oldu. BAE İçişleri Bakanlığı, selde 7 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlık, şiddetli yağışların Ras Al Khaimah, Füceyre ve Şarika Emirliklerinde etkili olduğunu belirterek, 879 kişinin selden kurtarıldığını ifade etti.

BAE Ulusal Meteoroloji Merkezine göre, Füceyre Emirliği'nde son 27 yıl içinde temmuz ayının en şiddetli yağışları kaydedildi. - DUBAİ

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BAE'deki sel felaketinde yabancı uyruklu 7 kişi hayatını kaybetti BAE'deki sel felaketinde yabancı uyruklu 7 kişi hayatını kaybetti Körfez ülkeleri benzeri görülmemiş şiddetli yağışlara sahne oluyor Körfez ülkeleri benzeri görülmemiş şiddetli yağışlara sahne oluyor
Kaynak: İHA

Birleşik Arap Emirlikleri, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa BAE'de sel felaketi: 7 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: BAE'de sel felaketi: 7 ölü - Son Dakika
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