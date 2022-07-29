Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2 gündür devam eden şiddetli yağışlar sele neden oldu. BAE İçişleri Bakanlığı , selde 7 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlık, şiddetli yağışların Ras Al Khaimah, Füceyre ve Şarika Emirliklerinde etkili olduğunu belirterek, 879 kişinin selden kurtarıldığını ifade etti.

Kaynak: İHA

Birleşik Arap Emirlikleri, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › BAE'de sel felaketi: 7 ölü - Son Dakika

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