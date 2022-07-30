BAE'de sel felaketi: 7 ölü - Son Dakika
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BAE'de sel felaketi: 7 ölü

30.07.2022 09:58

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 7 kişi hayatını kaybetti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 7 kişi hayatını kaybetti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2 gündür devam eden şiddetli yağışlar sele neden oldu. BAE İçişleri Bakanlığı, selde 7 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlık, şiddetli yağışların Ras Al Khaimah, Füceyre ve Şarika Emirliklerinde etkili olduğunu belirterek, 879 kişinin selden kurtarıldığını ifade etti.

BAE Ulusal Meteoroloji Merkezine göre, Füceyre Emirliği'nde son 27 yıl içinde temmuz ayının en şiddetli yağışları kaydedildi.

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Kaynak: İHA

Birleşik Arap Emirlikleri, İçişleri Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAE'de sel felaketi: 7 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: BAE'de sel felaketi: 7 ölü - Son Dakika
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