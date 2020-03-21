Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk kez 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk kez 2 kişi hayatını kaybetti
6 saat önce
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk kez 2 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:02 Kaynak: AA
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