Birleşik Arap Emirlikleri'nde ilk maymun çiçeği vakası görüldü - Son Dakika
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Birleşik Arap Emirlikleri'nde ilk maymun çiçeği vakası görüldü

24.05.2022 21:13
Birleşik Arap Emirlikleri'nde ilk maymun çiçeği vakası görüldü

ABU Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ilk defa bir kişide maymun çiçeği virüsü tespit edildi.

ABU Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ilk defa bir kişide maymun çiçeği virüsü tespit edildi.

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batı Afrika'dan gelerek ülkeyi ziyaret eden 29 yaşındaki bir kadında maymun çiçeği virüsü tespit edildiği ve kadına gerekli sağlık hizmetlerinin sağlandığı belirtildi.

Hastayla temaslıların tespit edilmesi dahil gerekli tüm önlemlerin alındığı kaydedildi.

Böylece BAE, maymun çiçeği virüsü görülen ilk Körfez ülkesi oldu.

Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken, Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

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Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Batı Afrika, Güncel, Son Dakika

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