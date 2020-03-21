Birleşik Arap Emirlikleri'nde koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti - Son Dakika
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Birleşik Arap Emirlikleri'nde koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

41 dakika önce

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) koronavirüsten 2 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti, System.String[]

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) koronavirüsten 2 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vefat edenlerden birinin Avrupa'dan gelen bir Arap ülkesi vatandaşı (78), diğerinin de BAE'de ikamet eden böbrek ve kalp rahatsızlıkları bulunan 58 yaşında Asya ülkelerinden olduğu belirtildi.

Her iki kişinin de ülkedeki devlet hastanelerinde tedavi altındayken vefat ettikleri kaydedildi.

Son resmi verilere göre ülkede 140 koronavirüs vakası bulunuyor.

Birleşik Arap Emirlikleri, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:44 Kaynak: AA

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