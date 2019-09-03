- Birleşik Arap Emirlikleri'nde Okul Servisi Alev Aldı
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- Birleşik Arap Emirlikleri'nde okul servisi alev aldıDUBAİ - Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2 ilköğretim öğrencisinin bulunduğu bir okul servisinin alev alması korku dolu anlar yaşattı.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 05:03 Kaynak: İHA
- Birleşik Arap Emirlikleri'nde okul servisi alev aldı
DUBAİ - Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2 ilköğretim öğrencisinin bulunduğu bir okul servisinin alev alması korku dolu anlar yaşattı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Kalba kentinde 2 ilkokul öğrencisinin bulunduğu seyir halindeki okul servisi bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Dumanı fark eden servis şoförünün servisteki öğrencileri çıkarması sayesinde öğrencilerin olaydan yara almadan kurtulduğu belirtildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına kısa sürede müdahale etmesiyle alevlerin çevredeki evlere sıçraması engellendi.
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