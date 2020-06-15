Birleşik Arap Emirlikleri'nde yelkenli tekneler böyle yandı - Son Dakika

Birleşik Arap Emirlikleri'nde yelkenli tekneler böyle yandı
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE), limanda bekleyen yelkenli tekneler alev aldı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE), limanda bekleyen yelkenli tekneler alev aldı. Yanan 4 tekneden birinin kullanılmaz hale geldiği, 3'ünün ise hasar aldığı kaydedildi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Şarika emirliğinde limanda bekleyen yelkenli teknelerde yangın çıktı. Çıkan yangında, bir tekne tamamen yanarken; 3 yelkenli tekne ise hasar aldı. Yangının yarım saat sürede söndürüldüğü aktarıldı. Yetkililer yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.
- Bae
Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 05:59 Kaynak: DHA
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