Birleşik Arap Emirlikleri'nde zorunlu askerlik süresi 11 aya indirildi - Son Dakika
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Birleşik Arap Emirlikleri'nde zorunlu askerlik süresi 11 aya indirildi

12.05.2022 21:49
Birleşik Arap Emirlikleri'nde zorunlu askerlik süresi 11 aya indirildi

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) zorunlu askerlik süresi 16 aydan 11 aya indirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) zorunlu askerlik süresi 16 aydan 11 aya indirildi.

Ülkenin resmi haber ajansı WAM'da yer alan haberde, BAE Savunma Bakanlığı'nın, Abu Dabi Veliaht Prensi ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Muhammed bin Zayid'in talimatları doğrultusunda zorunlu askerlik süresinde değişikliğe gittiği belirtildi.

Lise ve yüksekokul mezunları ile kadın askerler için hizmet süresinin artık 11 ay olacağı duyurulan haberde, lise tahsili olmayan erkekler için ise askerlik süresinin 3 yıl olacağı belirtildi.

Başka ülkelerdeki askerlik tecrübeleri üzerinde araştırmalar yapılarak değişikliğe gidildiğine işaret edilen haberde, yürürlüğe girecek yeni uygulamayla askerlere daha fazla eğitimle yetenek kazandırmanın amaçlandığına vurgu yapıldı.

Haberde, askerlik süresine dair değişiklikleri içeren kararın bugünden sonraki celpler için geçerli sayılacağı ifade edildi.

Abu Dabi yönetimi, 2014 yılında onayladığı zorunlu askerlik yasasıyla 18-30 yaş arası erkeklerin 2 yıl, lise ve yüksekokul mezunlarının ise 12 ay zorunlu askerlik yapmasına karar vermişti.

BAE Genelkurmay Başkanlığı, 2018 yılında lise ve yüksekokul mezunu erkekler için belirlenen zorunlu askerlik sürelerini 16 aya çıkarmıştı.

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Birleşik Arap Emirlikleri, Lise, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Birleşik Arap Emirlikleri'nde zorunlu askerlik süresi 11 aya indirildi - Son Dakika


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