Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki 195 Türk vatandaşı THY uçağıyla yurda getirildi - Son Dakika

Vatandaşlar, işlemlerinin ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Sinop 'taki yurtlara yerleştirilecek.

Samsun Çarşamba Havalimanı 'na inen uçaktaki yolcular, AFAD ve UMKE ekiplerince sağlık kontrolünden geçirildi.

Bu kapsamda THY'ye ait uçakla 195 Türk vatandaşı kente getirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Türk vatandaşlarının tahliyesi gerçekleştiriliyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun

Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var

Sanatçı Aydın Aydın, Taksim'de su israfına dikkat çekmek için leğende yıkandı

Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi

Yazar Pucca, yanlış anlaşılmadan dolayı Ece Erken'e öfke kustu: Hayatımda gördüğüm en boş ve salak kişisin