Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi - Son Dakika

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşlarını taşıyan Türk Hava Yollarına (THY) ait uçak, İstanbul'a geldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşlarını taşıyan Türk Hava Yollarına (THY) ait uçak, İstanbul'a geldi. Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Türk vatandaşlarının tahliyesi için gönderilen THY uçağı, Dubai'den aldığı yolcularla İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde çıkarılan af kapsamında serbest bırakılan H.T. ve K.A. da Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) vasıtasıyla bu uçakla Türkiye'ye getirildi. Türkiye'ye gelen yolcular, sağlık ekiplerinin kontrolünden geçirildikten sonra aprondan otobüslere bindirildi. Yolcuların, otobüslerle karantinaya alınacakları Bolu'daki yurda gönderileceği öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Son dakika: Sultangazi'de raydan çıkan tramvay otobüse çarptı! Kaza anı kamerada

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Özçağdaş: 'İnşaat var mı' diye fotoğraf çektim

Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor

İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi

Bizim "kara kaplı defterimiz" yok, kimseyi ayırt etmeden hizmet ediyoruz - Mansur Yavaş

Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı

İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu

Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti

Son Dakika: ABD'de 22 Nisan verilerine göre son 24 saatte 2.701 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak

Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı

Babasının döverek öldürdüğü Ceylan'ın cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı

Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi

Sivas'ta kar sürprizi

İçişleri Bakanlığı pideyle ilgili karışıklığı düzeltti: Pide üretimi iftara 2 saat kala durdurulacak ancak satış devam edecek