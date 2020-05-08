Birleşik Arap Emirlikleri'nden 195 kişi, Samsun'a getirildi - Son Dakika

Birleşik Arap Emirlikleri'nden 195 kişi, Samsun'a getirildi (2)

SİNOP'TA YURDA YERLEŞTİRİLDİLER

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'nden uçakla Samsun'a getirilen 195 kişi, otobüslerle Sinop'a ulaştı. Burada Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Mahmut Kefevi Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 195 kişi, 14 gün boyunca tek kişilik odalarda karantina altında tutulacak. Yurtta, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü yetkililerinin yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde görevli sosyolog ve psikologlar da destek verecek. Polis de yurt çevresinde güvenlik önlemi aldı.