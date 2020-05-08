Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen vatandaşlar öğrenci yurduna yerleştirildi - Son Dakika

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Sinop'a gelen 193 yolcu Sinop Mahmut Kefevi Kız Yurdu'na getirildi.



Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan ve yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını üzerine uçakla Samsun'a gelen yolcular, Samsun'dan da Sinop'a 12 otobüsle taşındı. Yolcular, Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Mahmut Kefevi Kız Öğrenci Yurdu'na getirildi. Bu alanda polis ve jandarma ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Yolcular, 14 gün boyunca tek kişilik odalarda karantina altında tutulacak.



Yurtta, Gençlik ve Spor Müdürlüğü yetkililerinin yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar da vatandaşlara destek verecek. Polis de yurt çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.



Yurtlardaki odalar dezenfekte edilerek, kalmaya uygun hale getirildi. - SİNOP