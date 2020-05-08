Birleşik Arap Emirlikleri'nden getirilen Türk vatandaşları yurda yerleştirildi - Son Dakika

Emniyet ekipleri de yurt çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Mahmut Kefevi Kız Öğrenci Yurdu'nda görevliler tarafından karşılanan vatandaşlar, odalarına yerleştirildi.

Bu kapsamda THY'ye ait uçakla Samsun 'a getirilen 195 Türk vatandaşı, buradan otobüslerle Sinop'a ulaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Türk vatandaşlarının tahliyesi gerçekleştiriliyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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