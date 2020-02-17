Birleşik Arap Emirlikleri'nden ilk nükleer santralin çalışmasına onay - Son Dakika

BAE'nin ve Arap Yarımadası 'nda ilk nükleer enerji santrali olacak Bereket'in, 5 bin 600 megavat kapasiteyle BAE'nin elektrik ihtiyacının yüzde 25'ini sağlaması planlanıyor.

Emirlikler Nükleer Enerji Şirketinin (ENEC) 2009'da yaptığı ihaleyi kazanan KEPCO, Abu Dabi 'nin 270 kilometre batısında APR-1400 tipi 4 reaktörden oluşan bir nükleer santral inşa etmişti.

Haber, henüz BAE tarafından doğrulanmadı.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın nükleer endüstri kaynaklarına dayandırdığı habere göre, BAE Federal Nükleer Denetim İdaresi, Kore Elektrik Enerjisi Şirketi (KEPCO) tarafından inşa edilen santralin 1 no'lu reaktörünün faaliyete geçmesine izin verdi.

Birleşik Arap Emirlikleri 'nin (BAE), ilk nükleer santralin faaliyete geçmesi için onay verdiği bildirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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