Birleşik Arap Emirlikleri'nden İran'a korona virüsü yardımı - Son Dakika
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Birleşik Arap Emirlikleri'nden İran'a korona virüsü yardımı

6 saat önce

Birleşik Arap Emirlikleri, korona virüsünün İran'da hızla artış göstermesi üzerine ülkeye medikal malzeme yardımında bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden İran'a korona virüsü yardımı, System.String[]

Birleşik Arap Emirlikleri, korona virüsünün İran'da hızla artış göstermesi üzerine ülkeye medikal malzeme yardımında bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Dünya Sağlık Örgütü'ne kolaylık sağlayarak, komşu ülkesi İran'da korona virüsü vakalarının gösterdiği hızlı artış nedeniyle ülkeye tıbbi malzeme yardımında bulundu. Birleşik Arap Emirlikleri Hava Kuvvetleri, yardım taşıyan 7,5 tonluk kargo uçağını Dubai'den İran'a ulaştırdı. Uçakta, yüzbinlerce eldiven, maske ve diğer temel medikal malzemeleri, hastalara tanı konmasını kolaylaştıran laboratuvar kiti 15 bin sağlık çalışanına ulaştırılmak üzere İran'a getirildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Doğu Akdeniz Bölge Acil Müdür Vekili Dr. Richard Brennan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin yardımı olmadan bu desteği yapmakta zorlanacaklarını ifade ederken, "İran Orta Doğu'da en çok korona virüsü vakası görülen ülke olarak kaydedildi. Malzemeler İran'ın virüsle mücadele etmesini kolaylaştıracak" dedi.

Çin'de ortaya çıkan korona virüsü dünya ülkelerine yayılmaya devam ederken, İran'da bugüne kadar, bin 501 vaka ve 66 ölüm kaydedildi.

(İHA)

Birleşik Arap Emirlikleri, Dünya Sağlık Örgütü, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:10 Kaynak: İHA
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