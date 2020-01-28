Birleşik Arap Emirlikleri'nden Trump'ın sözde barış planına destek - Son Dakika
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Birleşik Arap Emirlikleri'nden Trump'ın sözde barış planına destek

6 saat önce

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Washington Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde Filistin-İsrail "barış planına" destek açıklamasında bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Trump'ın sözde barış planına destek, System.String[]

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Washington Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde Filistin- İsrail "barış planına" destek açıklamasında bulundu.

Büyükelçiliğin internet sayfasında Uteybe imzasıyla yer alan açıklamada, Trump'ın planının yıllardır devam eden birçok meseleye değinen "önemli bir girişim" olduğu savunuldu.

Trump'ın açıkladığı bu planın, Filistinliler ve İsrail arasında yeniden müzakerelere dönüş yapmak için "önemli bir başlangıç noktası" sunduğu öne sürülen açıklamada, "BAE olarak, Filistin-İsrail anlaşmasını sağlamak için ABD'nin devam eden çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesine yer verildi.

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:42 Kaynak: AA
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