Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk astronotu uzaya gidiyor

Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk astronotu Hazza al-Mansoori, 25 Eylül'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmek üzere Soyuz roketiyle yola çıkacak. Al-Mansoori, ekip arkadaşlarıyla birlikte uzaya giden ilk insan Yuri Gagarin'in de eğitim aldığı Yıldız Şehri'ndeki son testleri de başarıyla geçti.