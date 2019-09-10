Son Dakika Haberleri: Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk astronotu uzaya gidiyor
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Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk astronotu uzaya gidiyor

50 dakika önce

Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk astronotu Hazza al-Mansoori, 25 Eylül'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmek üzere Soyuz roketiyle yola çıkacak.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk astronotu Hazza al-Mansoori, 25 Eylül'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmek üzere Soyuz roketiyle yola çıkacak. Al-Mansoori, ekip arkadaşlarıyla birlikte uzaya giden ilk insan Yuri Gagarin'in de eğitim aldığı Yıldız Şehri'ndeki son testleri de başarıyla geçti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk astronotu uzaya gidiyor

Birleşik Arap Emirlikleri, Eylül, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:01 
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