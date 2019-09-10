Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk astronotu uzaya gidiyor
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Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk astronotu Hazza al-Mansoori, 25 Eylül'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmek üzere Soyuz roketiyle yola çıkacak.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk astronotu Hazza al-Mansoori, 25 Eylül'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmek üzere Soyuz roketiyle yola çıkacak. Al-Mansoori, ekip arkadaşlarıyla birlikte uzaya giden ilk insan Yuri Gagarin'in de eğitim aldığı Yıldız Şehri'ndeki son testleri de başarıyla geçti.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:01
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