Birleşik Arap Emirlikleri petrol üretim kapasitesini artıracak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Birleşik Arap Emirlikleri petrol üretim kapasitesini artıracak - Son Dakika Ekonomi

Birleşik Arap Emirlikleri petrol üretim kapasitesini artıracak

6 saat önce

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ham petrol üretim kapasitesini nisan ayından itibaren artıracağını duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri petrol üretim kapasitesini artıracak, System.String[]

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ham petrol üretim kapasitesini nisan ayından itibaren artıracağını duyurdu.

BAE milli petrol şirketi ADNOC'tan yapılan açıklamada, "Nisan ayından itibaren günlük petrol üretimimizi 4 milyon varilin üzerine taşıyarak piyasaya sunmaya hazırız. Ayrıca, planlanmış kapasite hedefimiz olan günlük 5 milyon varil için de çalışmalarımızı hızlandıracağız." ifadelerine yer verildi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) Petrol Piyasası Raporu'na göre, BAE'nin günlük petrol üretimi ocakta 3,03 milyon varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretiminin nisan ayından itibaren 1 milyon varil artması, planlanan kapasite hedefine ulaşılması durumunda 2 milyon varillik artış gerçekleşmesi öngörülüyor.

Suudi Arabistan'dan bugün yapılan açıklamada da ülkenin ham petrol üretim kapasitesinin günlük 1 milyon varil yükseltilmesi için milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya talimat verildiği bildirilmişti.

Böylece, dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan'ın günlük ham petrol üretiminin 9,7 milyon varilden 13 milyon varile yükselmesi olasılığı gündeme gelmişti.

BAE'nin de üyesi olduğu Suudi Arabistan liderliğindeki OPEC ile Rusya önderliğindeki bazı OPEC dışı petrol üreticisi ülkeleri kapsayan OPEC+ grubu, 6 Mart'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da sona eren toplantısında, petrol üretimlerinde ek kesinti kararı alamamış, bunun ardından petrol fiyatlarında sert düşüş olmuştu.

Hafta başında Brent türü ham petrolün varil fiyatı 31 dolara kadar gerileyerek 12 Şubat 2016'dan sonraki en düşük seviyeyi görmüş, günlük yüzde 30'luk kayıp ise Ocak 1991'deki Körfez Savaşı'ndan bu yana en büyük yüzdelik düşüş olarak kayıtlara geçmişti.

Petrol piyasasında "fiyat savaşlarının" başladığına dikkati çeken uzmanlar, ülkelerin petrol üretimlerini artırarak piyasa paylarını korumayı veya artırmayı hedeflediklerini belirtiyor.

Birleşik Arap Emirlikleri, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:14 Kaynak: AA
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