'Birleşik Arap Emirlikleri Şövalyeleri' motor grubuyla Dubai'de çölde macera

Körfez'deki turistik destinasyonların başında gelen Dubai'de 'Birleşik Arap Emirlikleri Şövalyeleri' adlı motor grubu, yerli halk ve turistlere çöl turunda onlara katılma imkanı sunuyor.



Euronews birkaç motorcu ile şehir merkezinden yaklaşık 140 kilometre uzaklıktaki yerleşim yeri Hatta Vadisi'nde dağ aktivitelerine katıldı. Burada şişme dev bir balon içerisinde yüksek bir noktadan veya rampadan aşağıya doğru yuvarlanma sporu olan 'zorbing'den balta fırlatma ve tepe yarışına kadar pek çok aktivite mevcut. Dubai maceralarımızı sitemiz ve sosyal medya platformlarımızdan takip edebilirsiniz.