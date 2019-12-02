Son Dakika Haberleri: 'Birleşik Arap Emirlikleri Şövalyeleri' motor grubuyla Dubai'de çölde macera
Son Dakika Dünya 'Birleşik Arap Emirlikleri Şövalyeleri' motor grubuyla Dubai'de çölde macera - Son Dakika Dünya

'Birleşik Arap Emirlikleri Şövalyeleri' motor grubuyla Dubai'de çölde macera

6 saat önce

'Birleşik Arap Emirlikleri Şövalyeleri' motor grubuyla çölde macera

'Birleşik Arap Emirlikleri Şövalyeleri' motor grubuyla Dubai'de çölde macera, System.String[]

Körfez'deki turistik destinasyonların başında gelen Dubai'de 'Birleşik Arap Emirlikleri Şövalyeleri' adlı motor grubu, yerli halk ve turistlere çöl turunda onlara katılma imkanı sunuyor.


Euronews birkaç motorcu ile şehir merkezinden yaklaşık 140 kilometre uzaklıktaki yerleşim yeri Hatta Vadisi'nde dağ aktivitelerine katıldı. Burada şişme dev bir balon içerisinde yüksek bir noktadan veya rampadan aşağıya doğru yuvarlanma sporu olan 'zorbing'den balta fırlatma ve tepe yarışına kadar pek çok aktivite mevcut. Dubai maceralarımızı sitemiz ve sosyal medya platformlarımızdan takip edebilirsiniz.

Euronews.com'da Görüntüle

Birleşik Arap Emirlikleri, Euronews, Körfez, Dubai, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
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