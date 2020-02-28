Birleşik Arap Emirlikleri Turu, Koronavirüs nedeniyle yarıda kesildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Birleşik Arap Emirlikleri Turu, Koronavirüs nedeniyle yarıda kesildi - Son Dakika Spor

Birleşik Arap Emirlikleri Turu, Koronavirüs nedeniyle yarıda kesildi

6 saat önce

Koronavirüs bisiklete de sıçradı.

Birleşik Arap Emirlikleri Turu, Koronavirüs nedeniyle yarıda kesildi, System.String[]

Koronavirüs bisiklete de sıçradı. Henüz ismi açıklanmayan iki İtalyan takım görevlisinde Koronavirüs’e rastlandı.

Yedi etap üzerinden koşulması planlanan tur, bu gelişme üzerine beşinci etabın ardından sona erdirildi. Bugün ve yarın koşulacak altıncı ve yedinci etaplar iptal edildi.

İki takım görevlisinde virüs görülmesinin ardından, tüm sporcular ve görevliler virüs testine tabi tutulacak. Dolayısıyla şu an tüm ekipler otellerinde teste girmek için bekliyorlar.

Beşinci etabın ardından genel klasmanda lider olan Mitchelton-Scott bisikletçisi Adam Yates, yarışın yarıda kesilmesi nedeniyle genel klasman şampiyonu olacak.

Milano-San Remo iptal olur mu?

İtalya, Avrupa’nın Koronavirüs’ten en fazla etkilenen ülkesi. Ülkede şu ana dek 12 kişi bu nedenle yaşamını yitirdi. Sezonun ilk Anıtsal Klasik’i olan Milano-San Remo, Koronavirüs’ten nasibini alabilir.

7 Mart’ta koşulması planlanan tek günlük yarış Strade-Bianche ,11-17 Mart arasında koşulacak Tirreno-Adriatico ve 21 Mart’ta düzenlenecek sezonun ilk Anıtsal Klasik’i Milano-San Remo iptal edilme tehlikesiyle karşı karşıya. Birleşik Arap Emirlikleri Turu’nun da organizatörlerinden biri olan ve söz konusu İtalyan yarışlarının organizatörü RCS Sport henüz resmi bir açıklama yapmasa da yarışların -en azından- ertelenmesinin çok yüksek bir ihtimal olduğu düşünülüyor.

Birleşik Arap Emirlikleri, Koronavirüs, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 08:14 
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