Birleşik Arap Emirlikleri uzay araştırmalarında atağa geçti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Birleşik Arap Emirlikleri uzay araştırmalarında atağa geçti - Son Dakika Dünya

Birleşik Arap Emirlikleri uzay araştırmalarında atağa geçti

6 saat önce

Birleşik Arap Emirlikleri uzay araştırmalarında atağa geçti

Birleşik Arap Emirlikleri uzay araştırmalarında atağa geçti, System.String[]

Havacılık endüstrisinden bin 300 şirketi ve 90 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan Dubai Havacılık Fuarı'nda en yeni teknolojiler tanıtıldı. Milyar euroluk anlaşmalar imzalandığı etkinlikte havacılık gösterileri yapıldı.


Airbus, Boeing'in bir adım önünde


Havayolu şirketleri filolarını daha güvenli ve verimli uçaklarla genişletmek istiyor. Bu nedenle uçak üreticileri arasında büyük bir rekabet söz konusu. Avrupalı havacılık devi Airbus, Emirates Havayolları ile 50 adet ekstra geniş gövdeli A350 için anlaşma imzalayarak Boeing'in bir adım önüne geçti.

Euronews.com'da Görüntüle

Boeing, Dubai, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:42 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Libya'da Hafter'e karşı seferberlik başlatan şehir sayısı 9 oldu
Pervez Müşerref'ten idam kararına ilk tepki: Dava kişisel intikam için açıldı Morales, kendisine yapılan darbenin arkasında ABD'nin olduğunu söyledi ABD Başkanı Trump'a yönelik azil maddelerinin oylanacağı tarihi oturum başladı

Son Dakika Haberleri
06:54 Beyoğlu'nda iki binanın en üst katları alev alev yanarak kül oldu - Son Dakika Haber
06:47 Hindistan'da yaşayan Müslüman Rikat anlatıyor: Korkuyla yaşamak zorundaki ikinci sınıf vatandaşlara... - Son Dakika Haber
06:45 19 Aralık 2019 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika Haber
06:45 19 Aralık 2019 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika Haber
06:45 19 Aralık 2019 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika Haber
00:38 Otobüsle hafif ticari araç kavşakta çarpıştı! Karı koca hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
00:26 Libya'da Hafter'e karşı seferberlik başlatan şehir sayısı 9 oldu - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 07:15:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Birleşik Arap Emirlikleri uzay araştırmalarında atağa geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]