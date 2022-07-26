Birleşik Arap Emirlikleri Uzaya Gidecek İkinci Astronotu Belirledi

DUBAİ, 26 Temmuz (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan Pazartesi günü, ülkenin uzaya gidecek ikinci astronotu olarak Sultan Al Neyadi'nin seçildiğini açıkladı. Devlet Başkanı, yayınladığı Twitter mesajında "bu tarihi kilometre taşı, BAE'nin gelişen uzay programının güçlü temelleri üzerine inşa edilmiştir" ifadelerini kullandı. Al Neyadi, gelecek yılın ilkbaharında başlayacak altı aylık bir görev için Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gidecek. Al Neyadi, daha önce 2019'da ISS'e gönderilen ilk BAE astronotu Hazza Al Mansouri'nin yedek astronotu olarak görev yapmıştı.

BAE'nin Muhammed bin Raşit Uzay Merkezi'ne (MBRSC) göre, "Al Neyadi, bir Emirlik astronot ekibini eğitmeyi ve hazırlamayı ve çeşitli astronotları bilimsel görevler yürütmek için uzaya göndermeyi amaçlayan BAE Astronot Programının bir parçası olarak derinlemesine ve ileri bilimsel deneyler yürüteceği ISS'de altı ay geçirecek." Al Neyadi daha önce Rusya'nın Soyuz uzay aracının sistemlerini öğrenmişti. Daha sonra NASA'da uzay yolculuğuna dair bilgi ve becerilerini geliştirmiş ve ABD'nin Uzay Ajansı'nda astronotların alması gereken tüm eğitimlerden geçmişti. Al Neyadi, uzay yürüyüşü yapmak, uzay aracı üzerindeki sistemleri kullanmak, T-38 ve T-6 jetleriyle uçmanın yanı sıra kargo araçlarını yakalamak ve robotik manipülatör kol kullanarak yükleri taşımak gibi çeşitli uzay aracı dışı faaliyetler (EVA) konularında eğitildi. 23 Mayıs 1981'de doğan Al Neyadi, BAE Silahlı Kuvvetlerinde ağ güvenliği mühendisi olarak görev yapmıştı. Al Neyadi, Avustralya'nın Griffith Üniversitesi'nden bilgi teknolojisi alanında doktora derecesine ve İngiltere'deki Brighton Üniversitesi'nden elektronik ve iletişim mühendisliği alanında lisans derecesine sahip.