Son Dakika Haberleri: Birleşik Arap Emirlikleri Yemen'in Sokotra adasından çekildi
Son Dakika Güncel Haber

Birleşik Arap Emirlikleri Yemen'in Sokotra adasından çekildi

1 saat önce

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bağlı silahlı güçler, Sokotra adasındaki hükümet güçleriyle yaşanan silahlı çatışmaların ardından adadan ayrılmak zorunda kaldı.

Birleşik Arap Emirlikleri Yemen'in Sokotra adasından çekildi, System.String[]
Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bağlı silahlı güçler, Sokotra adasındaki hükümet güçleriyle yaşanan silahlı çatışmaların ardından adadan ayrılmak zorunda kaldı.
Sokotra Valisi Nizar Mahrus yaptığı yazılı açıklamada, Hizamı Emni adı verilen bozguncu unsurların bugün adadaki Erahbil limanına saldırdığını, yaşanan çatışmaların ardından söz konusu güçlerin kaçarak adayı terketmek zorunda kaldıklarını belirtti.
Yaşanan çatışmalarda yaralanan olmadığını dile getiren Sokotra Valisi Mahrus, adada hayatın normale döndüğünü kaydetti.
Yemen Enformasyon Bakan Müsteşarı Muhtar er-Rahabi, valinin açıklamasından kısa bir süre önce Twitter hesabından BAE'ye bağlı Hizam-ı Emni milislerinin Sokotra'dan kaçtığını ve adanın ordu ve güvenlik güçlerinin kontrolünde olduğunu duyurmuştu.
Bölgeden alınan bilgiye göre, dün Sokotra limanında Yemen sahil güvenlik güçleriyle Hizam-ı Emni milisleri arasında çatışmalar yaşanmıştı. Ordu ve güvenlik güçlerinin sahil güvenlik güçlerinin yardımına gelmesinin ardından BAE'ye bağlı silahlı milisler adadan kaçarak ayrılmak zorunda kaldı.
Hafta başında, BAE'nin büyük destek verdiği Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı ayrılıkçı silahlı milisler, Balıkçılık Bakanı ve Sokotra Valisi'nin konvoyuna silahlı saldırı düzenlemişti. Düzenlenen suiksat girişiminde yaralanan olmamıştı.
BAE, Mayıs 2018'de dönemin Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr'ın Sokotra'da olduğu bir sırada adaya askeri birlikler çıkarmıştı.
Sokotra adası, Aden Körfezi ile Afrika Boynuzu arasında Erahbil adaları olarak bilinen 6 adanın en büyüğü olarak Hint Okyanusu'nda büyük stratejik öneme sahip.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:16 Kaynak: AA
Hükümet, Yemen, Birleşik Arap Emirlikleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP İstanbul Adayı İmamoğlu'ndan TRT'ye: Burası 82 milyonun, beni niye ekrana çıkarmadınız? Ünlü iş adamı Aydın Doğan'a mahkemeden iyi haber! İstanbul-Ankara demiryolu hattı aşırı yağış nedeniyle kapatıldı Erdoğan, İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesiyle ilgili konuştu: Yarın medyada çok önemli bir şey göreceksiniz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 05:27:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Birleşik Arap Emirlikleri Yemen'in Sokotra adasından çekildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]