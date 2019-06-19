Birleşik Arap Emirlikleri Yemen'in Sokotra adasından çekildi
1 saat önce
Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı silahlı güçler, Sokotra adasındaki hükümet güçleriyle yaşanan silahlı çatışmaların ardından adadan ayrılmak zorunda kaldı.
Birleşik Arap Emirlikleri
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:38
'ne bağlı silahlı güçler, Sokotra adasındaki hükümet güçleriyle yaşanan silahlı çatışmaların ardından adadan ayrılmak zorunda kaldı.
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