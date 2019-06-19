Son Dakika Haberleri: Birleşik Arap Emirlikleri Yemen'in Sokotra adasından çekildi
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Birleşik Arap Emirlikleri Yemen'in Sokotra adasından çekildi

1 saat önce

Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı silahlı güçler, Sokotra adasındaki hükümet güçleriyle yaşanan silahlı çatışmaların ardından adadan ayrılmak zorunda kaldı.

Birleşik Arap Emirlikleri Yemen'in Sokotra adasından çekildi, System.String[]
Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı silahlı güçler, Sokotra adasındaki hükümet güçleriyle yaşanan silahlı çatışmaların ardından adadan ayrılmak zorunda kaldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:38 
Hükümet, Birleşik Arap Emirlikleri, Ekonomi
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