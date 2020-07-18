Birleşik Görev Kuvveti-151'in Komutası 6. kez Türkiye'de - Son Dakika

Aden Körfezi ve Somali açıkları ile Hint Okyanusu'nda deniz haydutluğu ile mücadele kapsamında görev yapan çokuluslu CTF-151'in komutası 25 Haziran-10 Aralık 2020 tarihleri arasında Türkiye tarafından 6. kez üstlenildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Combined Maritime Forces (CMF) unsurları ile birlikte Naval Support Activity (NSA)/ Bahreyn yerleşkesinde konuşlanan CTF-151 Karargahında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızca görevlendirilen personele ilave olarak; ABD, Bahreyn, Brezilya, İngiltere, Japonya, Kore Cumhuriyeti, Kuveyt, Pakistan ve Umman'ın da yer aldığı dokuz ülke toplam 13 personel görevlendirdi.

CTF-151 Karargahı komuta dönemimizde halen gemi görevlendirmesi yapan Japonya ve Kore'nin dışında ABD ve İngiltere de dönemsel olarak gemi bulunduruyor. Eylül 2020 ayından itibaren bir Türk fırkateyninin de bölgeye gönderilmesi planlanmakta.

CTF-151 Komutanlığı görevini deruhte eden Dz.Kur.Alb. Nejat İnanır tarafından göreve başlamayı müteakip; T.C. Manama Büyükelçisi Sayın Kemal Demirciler, CMF Komutan Yardımcısı Tuğamiral Dean Bassett (İngiltere), CTF-150 Komutanı Albay Jacques Riviere (Fransa), CTF-152 Komutanı Yarbay Omar Alodat (Ürdün) (2003 yılı Türk Deniz Harp Okulu Mezunu) makamlarında ziyaret edildi.

(Mehmet Kalay/İHA)