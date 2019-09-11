Son Dakika Haberleri: Birleşik harekat merkezi'nde, abd askeri heyeti ile toplantı
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Birleşik harekat merkezi'nde, abd askeri heyeti ile toplantı

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde tesisi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik çalışmalar kapsamında Akçakale'deki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde ABD askeri heyetinin de katılımıyla toplantı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Birleşik harekat merkezi'nde, abd askeri heyeti ile toplantı, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde tesisi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik çalışmalar kapsamında Akçakale'deki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde ABD askeri heyetinin de katılımıyla toplantı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda tesisi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik çalışmalar kapsamında Akçakale'deki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde ABD askeri heyetinin de katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. ABD'li heyet dün de Güvenli Bölge faaliyetlerine ilişkin Genelkurmay Karargahı'ndaki toplantıya katılmıştı" ifadeleri kullanıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Akçakale, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 06:06 Kaynak: DHA
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