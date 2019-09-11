Birleşik harekat merkezi'nde, abd askeri heyeti ile toplantı
1 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde tesisi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik çalışmalar kapsamında Akçakale'deki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde ABD askeri heyetinin de katılımıyla toplantı gerçekleştirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 06:06 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde tesisi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik çalışmalar kapsamında Akçakale'deki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde ABD askeri heyetinin de katılımıyla toplantı gerçekleştirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda tesisi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik çalışmalar kapsamında Akçakale'deki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde ABD askeri heyetinin de katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. ABD'li heyet dün de Güvenli Bölge faaliyetlerine ilişkin Genelkurmay Karargahı'ndaki toplantıya katılmıştı" ifadeleri kullanıldı.
ABD, Bağdat'ın kuzeyindeki DEAŞ mevzilerini 36 ton bombayla vurdu MİT tırlarının durdurulması davasında gerekçeli karar açıklandı: Hiçbir devlet felaketlerin gelip çatmasını bekleyemez ABD'li komutanlar Akçakale'deyken sınırda teröristler görüldü İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı: Komisyon önerimiz kabul edildi