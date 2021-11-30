Birleşik Kafkas Dernekleri Federasyonu'ndan "asimilasyon" iddiasına yönelik açıklama - Son Dakika

Birleşik Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Eren Başer, Kafkas halklarının Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bağımsız ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin özgür birer fertleri ve kurucu unsurları olduğunu bildirdi.

Başer, Alman Deutsche Welle yayın kuruluşunun yayınladığı belgeselde yer alan "Çerkezlerin Türkiye'de asimile edildikleri" iddiasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Osmanlı İmparatorluğu'nun Kafkasya'daki kalesi olmuş Kafkas halkları"nın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki bağımsızlık mücadelesinin yegane savunucuları ve bu devletin kurucu unsuru olduğunu belirten Başer, alt kimliklerin zenginlikleri olduğunu ifade etti.

Başer, şunları kaydetti:

"Bizler Türk kimliğine ve bağımsız, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlığına büyük bir onur ile sahibiz. Bu bağlamda gerek kültürümüzle gerekse dillerimizle Türk Devleti'nde hep beraber özgürce yaşamaktayız. Bir kez daha üzerine basa basa şunu söylüyoruz. Kafkas halkları Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bağımsız ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin özgür birer fertleri ve kurucu unsurlarıdır."