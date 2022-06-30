Birleşik Kamu-İş: "Enflasyonun Yüzde 73,50 Olduğu Koşullarda Emeklilere Yapılan Bin Liralık ve Kamu Emekçilerine Yapılması Planlanan Yüzde 40'lık Zam...

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, emekli maaşlarına yapılan düzenleme ve kamu çalışanlarına yapılması planlanan zam ile ilgili "Ancak altı aylık gerçek enflasyonun yüzde 74,83, TÜİK'e göre ise yüzde 73,50 olduğu koşullarda emeklilere yapılan bin liralık ve kamu emekçilerine yapılması planlanan yüzde 40 oranındaki zam hiçbir işe yaramayacaktır" dedi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, dün yapılan düzenleme sonucu en düşük emekli maaşının 3 bin 500 TL'ye çıkarılması ile ilgili bugün, "En Düşük Emekli Maaşı Açlık Sınırının Yarısı" başlığı ile yazılı bir açıklama yaptı. Balık'ın açıklaması

"En düşük emekli maaşı Temmuz ayı zammı ile 3 bin 500 lira olarak belirlendi. Açlık sınırının 6 bin 779 lira olduğu dönemde 3 bin 500 lira ile ailenin geçinmesi değil bir kişinin zorunlu ihtiyaçlarını bile karşılaması mümkün değildir. Ekonomik koşullar, zam yağmurları, siyasi ve politik hatalar yurttaşlarımızın yaşam koşullarını günden güne yaşanılmaz hale getirmektedir. TÜİK'in çarpıtılmış enflasyon rakamlarına göre emekçilerinin maaşlarını belirleyen iktidar, yüzde 40 oranında zam ile emekçileri enflasyona ezdirmeyeceklerini iddia etmektedir. Ancak altı aylık gerçek enflasyonun yüzde 74,83, TÜİK'e göre ise yüzde 73,50 olduğu koşullarda emeklilere yapılan bin liralık ve kamu emekçilerine yapılması planlanan yüzde 40 oranındaki zam hiçbir işe yaramayacaktır."