Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Balık, memurlara yüzde 30 zam istedi - Son Dakika

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin, "Tüm çalışanların ücretlerine yüzde 30 zam talep ediyoruz." dedi.

Çeşitli illerden Ankara'ya gelen Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu ve bağlı sendika üyeleri, memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023'te verilecek zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin başladığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması yapmak istedi.

Ancak polis, Ankara Valiliğince bakanlık önünde toplanmalarına izin verilmediği gerekçesiyle İnönü Bulvarı Milli Kütüphane önünde konfederasyon üyelerini durdurdu.

Yaklaşık 1 saat polis kontrolünde iki ayrı noktada bekletilen gruptakiler daha sonra refüjdeki metro istasyonu alanına alındı.

Burada bir süre slogan atan grup adına, üzerine itfaiye kıyafeti giyerek açıklama yapan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Balık, yangına karşı mücadele eden itfaiyecileri anlayabilmek için bu kıyafeti giydiğini söyledi.

Balık, vatan savunmasında hayatlarını kaybedenlerin şehit sayıldığını, yangın söndürürken ölen itfaiyecilerin ise şehit sayılmadığını belirtti.

Hayatlarını kaybeden itfaiye erleri için bir dakika saygı duruşunda bulunulmasının ardından konuşmasına devam eden Balık, toplu sözleşme görüşmelerine katılan Memur-Sen ve Kamu-Sen'i eleştirdi.

"Her iki konfederasyonun da görüşmeler öncesinde yaptıkları açıklamalara göre davranmalarını" isteyen Balık, "Tüm çalışanların ücretlerine yüzde 30 zam talep ediyoruz." dedi.

Balık, toplu sözleşmede memurlara grev hakkı tanınmasını ve aynı işi yapan farklı statüdeki kamu çalışanlarına aynı ücretin verilmesini istedi.

Açıklamanın ardından bir süre daha slogan atan grup daha sonra dağıldı.