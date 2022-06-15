Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık: Çalışanlara, Emeklilere ve Asgari Ücretlilere Gerçek Enflasyon Oranında Zam Yapılması Zorunluluktur - Son Dakika
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Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık: Çalışanlara, Emeklilere ve Asgari Ücretlilere Gerçek Enflasyon Oranında Zam Yapılması Zorunluluktur

15.06.2022 15:12
Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık: Çalışanlara, Emeklilere ve Asgari Ücretlilere Gerçek Enflasyon Oranında Zam Yapılması Zorunluluktur

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in kamu çalışanlarının ve emeklilerin maaşlarına temmuz ayında yapılacağını açıkladığı zamma ilişkin, “Çalışanlara ve emeklilere TÜİK’in gerçeği yansıtmayan oranlarıyla yapılacak zammı kabul etmiyoruz. Hayat pahalılığının her kalemde kat kat arttığını göz önüne alırsak çalışanlara, emeklilere ve asgari ücretlilere gerçek enflasyon oranında zam yapılması zorunluluktur” dedi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in kamu çalışanlarının ve emeklilerin maaşlarına temmuz ayında yapılacağını açıkladığı zamma ilişkin, "Çalışanlara ve emeklilere TÜİK'in gerçeği yansıtmayan oranlarıyla yapılacak zammı kabul etmiyoruz. Hayat pahalılığının her kalemde kat kat arttığını göz önüne alırsak çalışanlara, emeklilere ve asgari ücretlilere gerçek enflasyon oranında zam yapılması zorunluluktur" dedi.

Mehmet Balık, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Vedat Bilgin'in kamu çalışanlarına ve emeklilere temmuz ayında 'yüzlerini güldürecek' oranda zam yapılacağı yönündeki sözlerini değerlendirdi. Enflasyonun üç haneli rakamlara yükseldiğine dikkat çeken Balık, açıklamasında şunları kaydetti:

"Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, temmuz ayında çalışanların yüzlerini güldürecek şekilde zam yapılacağını açıkladı. Ancak Bakan Bilgin, mayıs ayında da emeklilere zam yapılacağını açıklamıştı. 'Mayıs ayında yapılacak' diye açıklanıp yapılmayan zam ne kadar inandırıcıysa temmuz ayında yüzümüzü güldürmesi de o kadar inandırıcıdır.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu araştırma birimi Kamu-Ar'ın yaptığı araştırmaya göre; mayıs ayı enflasyon oranı aylık bazda yüzde 9,2, beş aylık bazda 65,6, yıllık bazda yüzde ise 159,6 oranı ile üç haneli rakamlardadır. Çalışanlara ve emeklilere TÜİK'in gerçeği yansıtmayan oranlarıyla yapılacak zammı kabul etmiyoruz. Hayat pahalılığının her kalemde kat kat arttığını göz önüne alırsak çalışanlara, emeklilere ve asgari ücretlilere gerçek enflasyon oranında zam yapılması zorunluluktur."

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Kaynak: ANKA

Vedat Bilgin, Mehmet Balık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık: Çalışanlara, Emeklilere ve Asgari Ücretlilere Gerçek Enflasyon Oranında Zam Yapılması Zorunluluktur - Son Dakika

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