Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık: Son Bir Yılda Konut Kiraları Neredeyse 5 Kat Yükseldi - Son Dakika
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Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık: Son Bir Yılda Konut Kiraları Neredeyse 5 Kat Yükseldi

09.05.2022 14:51
Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık: Son Bir Yılda Konut Kiraları Neredeyse 5 Kat Yükseldi

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, “AKP hükümetinin ülkeyi mülteci kampına çevirme sevdası, konut fiyatları ve kiralarında talep patlamasına sebep oldu. Son bir yılda konut kiraları neredeyse beş kat yükseldi” dedi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, "AKP hükümetinin ülkeyi mülteci kampına çevirme sevdası, konut fiyatları ve kiralarında talep patlamasına sebep oldu. Son bir yılda konut kiraları neredeyse beş kat yükseldi" dedi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, bugün yaptığı yazılı açıklamada konut fiyatlarındaki artışa dikkat çekti. Balık, önlem alınmazsa 'evsizlik' sorunun ortaya çıkacağını savundu.

"KİRALAR BİR YILDA 5 KAT YÜKSELDİ"

TÜİK'in kira artış oranını yüzde 34,46 olarak açıkladığını anımsatan Balık, şunları kaydetti:

"Konut fiyatlarındaki artış sürerken, veriler tam anlamıyla TÜİK tarafına yansımasa da yurttaşlar yakından hissetmektedir. AKP hükümetinin ülkeyi mülteci kampına çevirme sevdası, konut fiyatları ve kiralarında talep patlamasına sebep oldu. Son bir yılda konut kiraları neredeyse beş kat yükseldi.

"KİRA FİYATLARI KATLANARAK ARTACAK"

Ayrıca ekonomi bilimi ile inatlaşan AKP iktidarının yarattığı darboğaz, inşaat sektörü maliyetlerini yüzde 150 oranında artırarak neredeyse durma noktasına getirmiştir. Bir de bunlar yetmezmiş gibi, Ticaret Bakanlığı'nın geçen haftalarda yaptığı düzenleme ile yabancıya konut satışını döviz kazandırıcı hizmetlerin kapsamına alması, ileriki günlerde konut fiyat ve kiralarının katlanarak artacağını göstermektedir.

"EVSİZLİK SORUNU YAŞANMASI KAÇINILMAZ OLACAK"

AKP iktidarının, oturum alan yabancı ülke vatandaşları sorunu ve mevduat faizleri ile inatlaşmayı bırakıp bir an önce yurttaşların yararına hareket etmesi gerekmektedir. Aksi halde iyice çığırından çıkan ekonomik krizle birlikte bir de evsizlik sorunu yaşanması kaçınılmaz olacaktır."

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık: Son Bir Yılda Konut Kiraları Neredeyse 5 Kat Yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık: Son Bir Yılda Konut Kiraları Neredeyse 5 Kat Yükseldi - Son Dakika
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