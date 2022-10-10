Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık: "Tüik İşsizlik Hesaplamalarını Manipüle Etmek Adına Kırk Dereden Su Getirerek Hesaplama Yönteminde... - Son Dakika
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Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık: "Tüik İşsizlik Hesaplamalarını Manipüle Etmek Adına Kırk Dereden Su Getirerek Hesaplama Yönteminde...

10.10.2022 13:22
Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık: "Tüik İşsizlik Hesaplamalarını Manipüle Etmek Adına Kırk Dereden Su Getirerek Hesaplama Yönteminde...

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ağustos ayı iş gücü verilerine ilişkin “Sadece İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısını 3 milyon 343 bin kişi olması ve İŞKUR’a kayıtlı olmayan işsizlerin hesaba katılmamasına rağmen 31 bin kişiyi TÜİK yok etmiştir. TÜİK işsizlik hesaplamalarını manipüle etmek adına milyonlarca insanı işsizlik rakamlarına dâhil etmemek için kırk dereden su getirerek hesaplama yönteminde çeşitli oyunlar çevirmektedir” açıklamasını yaptı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ağustos ayı iş gücü verilerine ilişkin "Sadece İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısını 3 milyon 343 bin kişi olması ve İŞKUR'a kayıtlı olmayan işsizlerin hesaba katılmamasına rağmen 31 bin kişiyi TÜİK yok etmiştir. TÜİK işsizlik hesaplamalarını manipüle etmek adına milyonlarca insanı işsizlik rakamlarına dahil etmemek için kırk dereden su getirerek hesaplama yönteminde çeşitli oyunlar çevirmektedir" açıklamasını yaptı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ağustos ayı iş gücü verilerini ilişkin açıklama yaptı. TÜİK'in yayınladığı verilere göre; mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0,4 puanlık azalış ile yüzde 9,6 oldu. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,2 iken kadınlarda yüzde 12,5 olarak tahmin edildi. Balık'ın konuyla ilgili değerlendirmesi şöyle:

"KIRK DEREDEN SU GETİREREK HESAPLAMA YÖNTEMİNDE ÇEŞİTLİ OYUNLAR ÇEVİRMEKTEDİR"

"TÜİK'in rakamlarına göre; işsizlik rakamları bir önceki aya göre 100 bin kişi azalarak 3 milyon 312 bin kişi olarak açıklandı. Türkiye'de işsizlik oranı, ağustosta bir önceki aya göre 0,4 puanlık azalışla yüzde 9,6 seviyesinde gerçekleşti. TÜİK'in trajik komik bir şekilde açıkladığı her istatistikte olduğu gibi işsizlik rakamları hesaplama yöntemlerinin yanlışlığı bir kenara devletin diğer bir kurumu olan İŞKUR verileriyle bile çelişmektedir.

Sadece İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısını 3 milyon 343 bin kişi olması ve İŞKUR'a kayıtlı olmayan işsizlerin hesaba katılmamasına rağmen 31 bin kişiyi TÜİK yok etmiştir. TÜİK işsizlik hesaplamalarını manipüle etmek adına milyonlarca insanı işsizlik rakamlarına dahil etmemek için kırk dereden su getirerek hesaplama yönteminde çeşitli oyunlar çevirmektedir.

"YÜZDE 9,6 SEVİYESİNDEKİ İŞSİZLİK RAKAMI YURTTAŞLAR NEZDİNDE HİÇBİR ANLAM İFADE ETMEMEKTEDİR"

Türkiye'nin içinde olduğu ekonomik dar boğazda ve iş aramaktan vazgeçen, ne eğitimde ne istihdamda olanlar, altı aydan az sigortasız olanlar, kayıt dışı çalışanlar hesaba katılmadan açıklanan yüzde 9,6 seviyesindeki işsizlik rakamı yurttaşlar nezdinde hiçbir anlam ifade etmemektedir. Ayrıca devletin bütün kurumlarında liyakatsizlik ve adam kayırmacılığı ile sadece yandaşlara sağlanan iş kapılarıyla devlet kurumları istihdam sağlamaktan vazgeçerek istihdam görevini özel sektörün sırtına yüklemektedir.

TÜİK sadece Kamu Personeli Seçme Sınavına katılan milyonlarca memur adayını ve atamasını gerçekleştirdiği kadro sayılarıyla kıyaslasa bile işsizlik rakamının ne ölçüde büyük bir sorun olduğunu, açıkladıkları yüzde 9,6 oranının ne kadar komik bir rakam olduğunu görecektir. Defalarca dile getirdiğimiz üzere TÜİK verileri yıllardır yurttaşların sorunlarını yansıtmaktan uzak kalmaktadır. TÜİK'in hesaplama yöntemleri ve çeşitli manipülasyon teknikleri ile yurttaşların haklarını gasp etmekten bir an önce vazgeçilmelidir."

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Kaynak: ANKA

Mehmet Balık, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık: 'Tüik İşsizlik Hesaplamalarını Manipüle Etmek Adına Kırk Dereden Su Getirerek Hesaplama Yönteminde... - Son Dakika

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