Birleşik Kamu-İş: Gıda Fiyatları Yıllık Yüzde 159,6 Arttı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, 'Halkın Enflasyonu' araştırmasının mayıs ayı sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre; yurttaşlar, 64 gıda maddesinden oluşturulan gıda sepetini satın alabilmek için nisanda, bir önceki aya göre yüzde 9,2 oranında daha fazla para ödedi. Bu yılın ilk beş aylık döneminde gıda fiyatlarında yüzde 65,5 oranında artış yaşandı. Gıda fiyatlarında Mayıs 2021'e göre ise yüzde 159,6 oranında artış gözlendi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun Ar-Ge birimi KAMUAR'ın, fiyatlarını Ankara'daki marketlerden düzenli olarak derlediği ve halkın en fazla tükettiği 64 gıda maddesinden oluşan bir sepeti esas alarak hazırladığı gıda fiyatları endeksinin Mayıs 2022 sonuçları bugün açıklandı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yanlış ekonomik ve tarımsal politikaların gıda fiyatlarında yol açtığı artış, gelir artışı bırakın gıda fiyatlarını genel enflasyon oranının da oldukça altında kalan Türkiye'de açlık riskini giderek büyütüyor. Gıdaya erişimi zorlaştıran fiyat artışları vatandaşları yetersiz ve sağlıksız beslenmeye zorluyor. Uzmanlar, bu durumun, özellikle genç nesil açısından gelecekte önemli sağlık sorunlarına yol açma riski taşıdığını belirtiyor.

"YURTTAŞLAR 64 ÜRÜNLÜ GIDA SEPETİNİ ALABİLMEK İÇİN NİSANDA, BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 9,2 DAHA FAZLA PARA ÖDEDİ"

Ekmek, pirinç, un, bulgur fiyatları, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,6 oranında artış kaydetti. Halka ucuz et yedirme sözü daha unutulmamışken et ve balık grubu fiyatlarında yüzde 15,1 oranında aylık artış oldu. Mayısta süt ve süt ürünleri ile yumurta grubu fiyatları ise yüzde 7,1 oranında yükseldi. Yağ fiyatlarında ise yüzde 1,3 oranında yükselme oldu. Meyve fiyatlarının yüzde 19,2 oranında arttığı mayıs ayında sebze fiyatlarında, bir önceki aya göre ortalama yüzde 9,2 oranında düşüş yaşandı. Bakliyat fiyatlarının yüzde 2 oranında arttığı mayısta salça, zeytin, bal, çay, tuz ve benzeri gıda maddelerinden oluşan diğer işlenmiş gıda fiyatlarında ise özellikle şeker ve çay fiyatlarına yapılan zamlar nedeniyle yüzde 33,4 oranında artış kaydedildi.

Böylece vatandaşlar, mevcut gıda tüketim alışkanlıklarına göre seçilen 64 gıda maddesinden oluşturulan gıda sepetini satın alabilmek için nisanda, bir önceki aya göre yüzde 9,2 oranında daha fazla para ödedi.

"BU YILIN İLK 5 AYLIK DÖNEMİNDE GIDA FİYATLARINDA YÜZDE 65,5 ORANINDA ARTIŞ YAŞANDI"

Türkiye'nin üç haneli enflasyonlara doğru hızla gittiği bu yılın ilk beş aylık döneminde, gıda fiyatlarında yüzde 65,5 oranında artış yaşandı. Ocak-mayıs döneminde ekmek, pirinç, un, bulgur, makarna fiyatları yüzde 51,5 oranında arttı. Et ve balık fiyatları yüzde 58,3; süt, süt ürünleri ve yumurta fiyatları yüzde 24,9, yağ fiyatları yüzde 26,6, meyve fiyatları yüzde 165,5, sebze fiyatları yüzde 115,8, bakliyat fiyatları yüzde 20,8, diğer gıda maddelerinin fiyatları da yüzde 64,5 oranında arttı.

"MAYIS 2021'E GÖRE YÜZDE 159,6 ORANINDA ARTIŞ GÖZLENDİ"

Gıda fiyatlarında yıllık olarak ise Mayıs 2021'e göre yüzde 159,6 oranında artış gözlendi. Diğer bir ifadeyle vatandaşlar, Mayıs 2021'de 100 liraya dolan bir sepet için bu yıl aynı ay 259,6 lira ödemek zorunda kaldılar. Bu yıl mayısta, geçen yılın mayıs ayına göre ekmek, un, bulgur, makarna fiyatlarında yüzde 139,4, et-balık fiyatlarında 115,6, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatlarında yüzde 93,8 oranında artış oldu. Bir yıl öncesine göre yağ fiyatları yüzde 101,9 oranında arttı. Meyve fiyatları yüzde 243, sebze fiyatları ise yüzde 422,4 oranında artış gösterdi. Bakliyat fiyatları son bir yılda yüzde 101,9, diğer gıda fiyatları ise yüzde 114,7 oranında zamlandı.

Tarımsal girdi maliyetleri ve tarım ürünü üretici fiyatlarındaki artışlar, gıda fiyatlarındaki yıllık artışın önümüzdeki aylarda da üç haneli oranlarda kalmaya devam edeceğini gösteriyor."