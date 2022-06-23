Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu: "2009'da Öğretmen Maaşı ile 24 Gram Altın Alınabilirken Bugün Alınabilecek Sayı 8 Grama Gerilemiştir" - Son Dakika
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Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu: "2009'da Öğretmen Maaşı ile 24 Gram Altın Alınabilirken Bugün Alınabilecek Sayı 8 Grama Gerilemiştir"

23.06.2022 18:09
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu: "2009'da Öğretmen Maaşı ile 24 Gram Altın Alınabilirken Bugün Alınabilecek Sayı 8 Grama Gerilemiştir"

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkan Mehmet Balık, “Temmuz ayında yüzde 40 oranında zam yapılacağı tahmin edilmektedir. Çarpıtılmış TÜİK rakamları ile yapılan bu zam günümüz koşullarında yeterli değildir. 2009 yılında öğretmen maaşı ile 24 gram altın alınabiliyorken bugün alınabilecek sayı 8 grama gerilemiştir. 2009 yılındaki öğretmenin maaşını altın cinsinden hesaplayacak olursak bugün 24 bin liraya denk gelmektedir” dedi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkan Mehmet Balık, "Temmuz ayında yüzde 40 oranında zam yapılacağı tahmin edilmektedir. Çarpıtılmış TÜİK rakamları ile yapılan bu zam günümüz koşullarında yeterli değildir. 2009 yılında öğretmen maaşı ile 24 gram altın alınabiliyorken bugün alınabilecek sayı 8 grama gerilemiştir. 2009 yılındaki öğretmenin maaşını altın cinsinden hesaplayacak olursak bugün 24 bin liraya denk gelmektedir" dedi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkan Mehmet Balık, temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına yüzde 40 oranında yapılması beklenen zamla ilgili bugün yazılı açıklama yaptı. Balık'ın "2009 Yılına Oranla Öğretmen Maaşı 24 bin 480 lira" başlıklı açıklaması şöyle:

"2009'DA ÖĞRETMEN MAAŞI İLE 24 GRAM ALTIN ALINABİLİRKEN BUGÜN ALINABİLECEK SAYI 8 GRAMA GERİLEMİŞTİR"

"Temmuz ayında yüzde 40 oranında zam yapılacağı tahmin edilmektedir. Çarpıtılmış TÜİK rakamları ile yapılan bu zam günümüz koşullarında yeterli değildir. Gerçek enflasyon rakamlarına bakıldığında ilk altı aylık enflasyon yüzde74,83 olarak gerçekleşmiştir. AKP iktidarının geldiği günden itibaren yurdumuzun ekonomik koşulları günden güne erimektedir. Kamu emekçilerin, emeklilerin ve işçilerin alım gücü kalmamıştır. Ocak-Haziran döneminde ekmek, pirinç, un, bulgur, makarna fiyatları yüzde 74,35; et ve balık fiyatları yüzde 58,31; süt, süt ürünleri ve yumurta fiyatları yüzde 42,86; yağ fiyatları yüzde 32,53; meyve fiyatları yüzde 127,06; sebze fiyatları yüzde 133,3; bakliyat fiyatları yüzde 32,81, diğer gıda maddelerinin fiyatları da yüzde 66,93 oranında artmıştır. (Kamu-Ar) Artan gıda kalemlerinin yanı sıra döviz, altın gibi yatırım araçları da önü alınamaz bir hal almıştır. 2009 yılında öğretmen maaşı ile 24 gram altın alınabiliyorken bugün alınabilecek sayı 8 grama gerilemiştir. 2009 yılındaki öğretmenin maaşını altın cinsinden hesaplayacak olursak bugün 24 bin liraya denk gelmektedir."

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Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu: '2009'da Öğretmen Maaşı ile 24 Gram Altın Alınabilirken Bugün Alınabilecek Sayı 8 Grama Gerilemiştir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu: "2009'da Öğretmen Maaşı ile 24 Gram Altın Alınabilirken Bugün Alınabilecek Sayı 8 Grama Gerilemiştir" - Son Dakika
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