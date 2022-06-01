Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu: "Akp İktidarının, Bu Çarpık Düzene Devam Etme Hırsıyla Daha Fazla Tutunma İmkânı Kalmamıştır"

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, bugün yapılan zam ile son bir yılda sanayide kullanılan doğalgaza yüzde 601, konutta kullanılan doğalgaza da yüzde 146 zam geldiğine dikkat çekti. Balık, "AKP iktidarının, yurttaşlar açlıktan kırılırken yandaşa, partiliye, mülteciye, akrabaya, haksız bir şekilde ulaşabildiği her yerden maaş alan liyakatsizlere tanıdığı ayrıcalıklardan vazgeçip, ülkesi için mücadele veren kamu emekçilerinin ve emeklilerin sorunları ile ilgilenmesi gerekirken, bu çarpık düzene devam etme hırsıyla daha fazla tutunma imkanı kalmamıştır" dedi.

Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık, haziran ayının ilk gününde gelen zamlarla ilgili bugün yazılı açıklama yaptı. Balık, açıklamasında şunları söyledi:

"DOĞALGAZ SON BİR YILDA SANAYİDE YÜZDE 601, KONUTTA YÜZDE 146 ZAMLANDI"

"Haziran ayına yine doğalgaza yüzde 30, elektriğe yüzde 15 zamlarla girdik. Geçtiğimiz yıllarda, yılda sadece iki kere gelen zam haberlerinden bile rahatsızlık duymaktaydık. Ancak AKP hükümeti, günlük olarak gelen zam haberlerindense artık aylık zamlara bile yurttaşları razı etmeye çalışmaktadır. Bugün itibariyle doğalgaz son bir yılda sanayide yüzde 601, konutta yüzde 146 zamlandı. '320 milyar metreküp doğalgaz bulduk' müjdesinden sonra doğalgaza 13 kere, elektriğe 12 kere zam geldi.

"KAMU ÇALIŞANLARINA VE EMEKLİLERE YAPILAN ZAMLAR TÜİK'İN ÇARPITILMIŞ RAKAMLARININ BİLE GERİSİNDE SEYREDİYOR"

Yurttaşların büyük bir bölümü açlık riskiyle karşı karşıyadır, büyük bir kesim, devlet eliyle yapılan elektrik, doğalgaz, akaryakıt, kömür zamları yüzünden ısınma, aydınlanma, kira, ulaşım gibi zorunlu ihtiyaçlarını karşılayamaz durumdadır. TÜİK'in açıklamasına göre yıllık enflasyon yüzde 69,71 olarak gerçekleşti. Ancak kamu çalışanlarına ve emeklilere yapılan zamlar TÜİK'in çarpıtılmış rakamlarının bile gerisinde seyrederek kamu emekçileri günden güne yoksulluğa mahküm edilmiştir.

"AKP İKTİDARININ, BU ÇARPIK DÜZENE DEVAM ETME HIRSIYLA DAHA FAZLA TUTUNMA İMKANI KALMAMIŞTIR"

AKP iktidarının, yurttaşlar açlıktan kırılırken yandaşa, partiliye, mülteciye, akrabaya, haksız bir şekilde ulaşabildiği her yerden maaş alan liyakatsizlere tanıdığı ayrıcalıklardan vazgeçip, ülkesi için mücadele veren kamu emekçilerinin ve emeklilerin sorunları ile ilgilenmesi gerekirken, bu çarpık düzene devam etme hırsıyla daha fazla tutunma imkanı kalmamıştır."