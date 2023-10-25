Birleşik Kamu İş Konfederasyonu: Ekimde açlık sınırı 15 bin 420 liraya, yoksulluk sınırı 43 bin 859 liraya yükseldi

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, Ankara'da dört kişilik bir ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda ve gıda dışı harcamaları dikkate alarak hazırladığı ekim ayı Açlık- Yoksulluk Araştırması'nı açıkladı. Araştırmaya göre, ekim ayında açlık sınırı 15 bin 420 lira, yoksulluk sınırı ise 43 bin 859 lira oldu.

Araştırmada şu veriler yer aldı:

"Son aylarda başta gıda, ulaşım ve barınma olmak üzere tüm alanlarda hızlanan fiyat artışları, ülkedeki açlık ve yoksulluk riskini her geçen gün daha da artırıyor. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı ekim ayında 878 lira daha artarak 15 bin 420 liraya kadar tırmanırken, yoksulluk sınırı da 44 bin liraya yaklaştı.

Açlık sınırı ekimde bir önceki aya göre 878 lira artarken gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama bin 366 lira yükselerek 28 bin 475 liraya çıktı. Her ikisinin toplamından oluşan yoksulluk sınırı ise önceki aya göre 2 bin 208 lira arttı. Bir yıl öncesine göre ise açlık sınırı 7 bin 179 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 12 bin 185 lira arttı. Yoksulluk sınırı ise son 12 ayda toplam 19 bin 346 liralık artış gösterdi.

"ET, BALIK, YUMURTA HARCAMASI AYLIK 206 LİRA ARTTI"

Ankara'da en fazla alış-veriş yapılan marketlerden derlenen fiyatlara göre, dengeli beslenebilmek için et, balık, yumurtaya aylık olarak harcanması gereken tutar ekimde bir önceki aya göre 206 lira arttı, 2022 yılının aynı ayına göre ise 2 bin 141 lira artarak 4 bin 254 lira oldu. Kuru bakliyat için yapılması gereken harcama önceki aya göre 30 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise 120 liralık artışla 333 liraya yükseldi.

Bir önceki aya göre 276 lira artarak 3 bin 518 liraya çıkan süt, yoğurt ve peynir için yapılması gereken harcamada son bir yıllık dönemde ise bin 349 liralık artış oldu. Meyve için harcanması gereken para ekimde 30 lira azaldı, geçen yılın aynı ayına göre ise 678 lira artarak bin 334 lira oldu. Sebze harcaması da önceki aya göre 251 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise bin 16 lira artarak 2 bin 99 liraya kadar çıktı.

"ZEYTİN İÇİN YAPILMASI GEREKEN HARCAMA 356 LİRAYA YÜKSELDİ"

Ekmek, un ve makarna gibi ürünler için yapılması gereken harcama ekimde 7 lira artarak bin 323 liraya, pirinç ve bulgur harcamaları da 94 lira artarak 725 lira oldu. Yağ için yapılması gereken harcama ise değişmedi ve 431 lirada kaldı. Şeker, bal, pekmez, reçel gibi gıda maddelerine yapılması gereken harcama ekimde 32 lira artarak bin 48 lira oldu. Aynı ailenin zeytin için yapması gereken harcama ise 356 liraya yükseldi.

Yetişkin erkek için 2.800, yetişkin kadın için 2.200, genç için 3.000 ve çocuk için de 1.600 kalori esas alınarak yapılan hesaplamaya göre; ekimde açlık sınırı yetişkin erkek için 4 bin 502 lira, yetişkin kadın için 3 bin 534 lira, çocuk için 2 bin 566 lira ve genç için de 4 bin 817 lira oldu.

"GIDA DIŞI HARCAMA TUTARI 28 BİN LİRAYI AŞTI"

Yoksulluk sınırının belirlenmesinde gıda dışı gereksinimlerin fiyat değişimleri de esas alınarak yapılan araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin gıda dışındaki gereksinimlerini 'yoksunluk hissi duymadan' karşılayabilmesi için gereken harcama tutarı da ekimde 28 bin 475 liraya yükseldi.

Ekimde dört kişinin giyim ve ayakkabı harcamaları bin 413 liraya çıkarken, barınma (kira dahil) harcamaları 5 bin 500 liraya yükseldi, ev eşyası harcamaları 3 bin 764 lira, sağlık harcamaları bin 209 lira oldu. Ulaştırma harcamaları 9 bin 435 liraya çıktı, haberleşme harcamaları bin lira, eğlence ve kültür harcamaları 920 lira, eğitim harcamaları 677 lira, tatil-otel harcamaları 2 bin 916 lira ve çeşitli mal ve hizmetlerle ilgili harcamalar bin 641 lira oldu.

"YOKULLUK SINIRI 43 BİN 859 LİRAYA YÜKSELDİ"

Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır şekilde yoksunluk hissi çekmeden yaşayabilmesi için yapması gereken gıda ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise ekimde 2 bin 208 lira daha artarak 43 bin 859 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırında, son bir yıllık dönemdeki artış ise 19 bin 346 lira olarak gerçekleşti."