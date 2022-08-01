Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık: "Açlık Sınırı 7 Bin Liraya Dayandı, Yoksulluk Sınırı 21 Bin Lirayı Geçti" - Son Dakika
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Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık: "Açlık Sınırı 7 Bin Liraya Dayandı, Yoksulluk Sınırı 21 Bin Lirayı Geçti"

01.08.2022 16:54
Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık: "Açlık Sınırı 7 Bin Liraya Dayandı, Yoksulluk Sınırı 21 Bin Lirayı Geçti"

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkan Mehmet Balık, Kamu-Ar’ın yurttaşların en çok alışveriş yaptığı marketlerden derlediği verilere göre temmuz ayında açlık sınırın 7 bin, yoksulluk sınırının 21 bin 221 lira olduğuna dikkat çekerek, “Hayat pahalılığının her geçen gün arttığı bu süreçte, yaşanan enflasyon oranında her ay ücret artışı yapılmalı ve maaşlara yansıtılmalıdır” dedi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkan Mehmet Balık, Kamu-Ar'ın yurttaşların en çok alışveriş yaptığı marketlerden derlediği verilere göre temmuz ayında açlık sınırın 7 bin, yoksulluk sınırının 21 bin 221 lira olduğuna dikkat çekerek, "Hayat pahalılığının her geçen gün arttığı bu süreçte, yaşanan enflasyon oranında her ay ücret artışı yapılmalı ve maaşlara yansıtılmalıdır" dedi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkan Mehmet Balık, Kamu-Ar'ın araştırmalarına göre açlık sınırının 7 bin liraya dayandığını ve yoksulluk sınırının 21 bin lirayı geçtiğini belirtti. Balık, hayat pahalılığının her geçen gün arttığı bu süreçte, her ay yaşanan enflasyon oranında ücret artışı yapılması gerektiğini belirtti. Balık, bugün yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"İktidarın, akıl ve bilim dışı ekonomik politikalarla yurttaşların sırtına yüklediği enflasyon kamburu her geçen ay biraz daha ağırlaşıyor. Kamu-Ar'ın yurttaşların en çok alışveriş yaptığı marketlerden derlediği verilere göre açlık sınırı 7 bin liraya dayandığı temmuz ayında yoksulluk sınırı ise 21 bin 221 lira olmuştur. Bu verilere dört asgari ücret ancak insan onuruna yaraşır bir şekilde hayat sürmeye yetebilmektedir. Kamu-Ar verilerine göre temmuz ayı itibariyle yıllık fiyat artışı yüzde 175,9'a yükselirken, yılın ilk 7 aylık dönemindeki toplam artış ise 85,3'e ulaşmıştır.

"ENFLASYON ORANINDA HER AY ÜCRET ARTIŞI YAPILMALI"

Asgari ücrete, memur ve emekli maaşlarına yapılan zamlar halkın enflasyon oranına yaklaşamadığı gibi iktidarın kurumu olan TÜİK verilerinin de altında kalmaktadır. Yani; emekçilerin maaşları ve ek ödemeleri enflasyon oranının altında kalmaktadır ve her geçen ay bu enflasyon oranlarıyla alım gücü hızlı bir şekilde düşmektedir. Ekonomi politikalarını akla ve bilime yakışır bir şekilde yönetemeyen AKP iktidarı, ekonomik bunalımı aşamadığı gibi emekçilerin yaşam kalitesini de her geçen gün düşürmektedir. Hayat pahalılığının her geçen gün arttığı bu süreçte, yaşanan enflasyon oranında her ay ücret artışı yapılmalı ve maaşlara yansıtılmalıdır."

YORUMLAR
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Türk-İş: Temmuzda 4 Kişilik Ailenin Açlık Sınırı 6 Bin 840, Yoksulluk Sınırı 22 Bin 280 Liraya Çıktı Türk-İş: Temmuzda 4 Kişilik Ailenin Açlık Sınırı 6 Bin 840, Yoksulluk Sınırı 22 Bin 280 Liraya Çıktı 4 kişilik aile için yoksulluk sınırı 22 bin 280 lira olarak hesaplandı 4 kişilik aile için yoksulluk sınırı 22 bin 280 lira olarak hesaplandı
Kaynak: ANKA

Mehmet Balık, Yoksulluk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık: 'Açlık Sınırı 7 Bin Liraya Dayandı, Yoksulluk Sınırı 21 Bin Lirayı Geçti' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık: "Açlık Sınırı 7 Bin Liraya Dayandı, Yoksulluk Sınırı 21 Bin Lirayı Geçti" - Son Dakika
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