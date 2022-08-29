Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Balık: "Akp İktidarının Acilen Emeklilikte Yaş Şartını Kaldırarak, Verilen Hakları İade Etmesi Gerekmektedir" - Son Dakika
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Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Balık: "Akp İktidarının Acilen Emeklilikte Yaş Şartını Kaldırarak, Verilen Hakları İade Etmesi Gerekmektedir"

29.08.2022 14:37
Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Balık: "Akp İktidarının Acilen Emeklilikte Yaş Şartını Kaldırarak, Verilen Hakları İade Etmesi Gerekmektedir"

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, “EYT’liler hükümetten herhangi bir ayrıcalık ya da erken emeklilik istememekte, ellerinden alınan haklarının iadesini talep etmektedir. AKP iktidarının acilen emeklilikte yaş şartını kaldırarak bugün emekli olması gereken milyonlarca yurttaşın sorunlarına gerçekçi çözümler üretmesi ve verilen hakları iade etmesi gerekmektedir” dedi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, " EYT'liler hükümetten herhangi bir ayrıcalık ya da erken emeklilik istememekte, ellerinden alınan haklarının iadesini talep etmektedir. AKP iktidarının acilen emeklilikte yaş şartını kaldırarak bugün emekli olması gereken milyonlarca yurttaşın sorunlarına gerçekçi çözümler üretmesi ve verilen hakları iade etmesi gerekmektedir" dedi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Balık, bugün Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Balık'ın açıklaması şöyle:

"1999 yılında çıkarılan yasa ile getirilen yaş engelinde takılmış yaklaşık 5 milyon yurttaşımız bulunmaktadır. Göreve başladıkları günde kazanılmış hakları olan prim gün sayısına göre emeklilik şartları değiştirilerek milyonlarca insan mağdur edilmektedir.

"ÇALIŞMA HAYATI SİSTEMİ BİR BÜTÜN OLARAK ELE ALINMALIDIR"

AKP iktidarının seçimi kaybetme korkusu ile gündeme aldığı EYT'lilere yönelik çözüm arayışı ortaya çıkan hak kayıplarını engellemekten uzak kalacaktır. Emekli olma şartlarını sağlayan ancak çalıştıkları dönemde çıkan kanunla maç başladıktan sonra kural değiştirilerek emekli olma süresi 15-18 yıl arasında ertelenmektedir.

Çıkarılan kanunlarla çalışma hayatı sistemi bir bütün olarak ele alınmalıdır. Sadece yaşa dayalı bir uygulamanın geçerliliği olmadığı gibi milyonlarca yurttaşımızı çok zor bir duruma sokmaktadır. Emeklilik yaşını beklerken ekonomik gelir kaybı yaşamakta, sigorta kaydı bulunduğu için başka bir işte çalışamamaktadır. Bu durum milyonları mağdur ettiği gibi kayıt dışı istihdama da sebep olmaktadır.

"AKP İKTİDARI İÇİ BOŞ MÜJDELERLE EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLARI OYALAMAYA ÇALIŞMAKTADIR"

Devlet kanunlar aracılığı ile yurttaşlarının yaşam şartlarını ileriye taşımakla görevli iken, yapılan bu değişiklik yurttaşların mevcut şartlarını geriye götürdüğü için sosyal hukuk devleti açısından kabul edilebilecek nitelikte olmayacaktır.

Emeklilikte yaş şartını her seçim öncesi seçim malzemesi olarak kullanan ancak iktidara geldikten sonra bir sonraki seçim dönemine kadar gündeme almayan AKP iktidarı yine içi boş müjdelerle bu sefer emeklilikte yaşa takılanları oyalamaya çalışmaktadır.

EYT'liler hükümetten herhangi bir ayrıcalık ya da erken emeklilik istememekte, ellerinden alınan haklarının iadesini talep etmektedir. AKP iktidarın acilen emeklilikte yaş şartını kaldırarak bugün emekli olması gereken milyonlarca yurttaşın sorunlarına gerçekçi çözümler üretmesi ve verilen hakları iade etmesi gerekmektedir."

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Kaynak: ANKA

AK Parti, EYT, Güncel, Son Dakika

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