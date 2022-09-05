Birleşik Kamu İş'ten Enflasyon Açıklaması: "Yurttaşların Gasp Edilen Haklarının Hesabı Elbet Bir Gün Sorulacaktır"

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, TÜİK'in açıkladığı ağustos ayı enflasyon rakamlarının halkın enflasyonunu yansıtmadığını belirterek "İstanbul Ticaret Odası yüzde 99,99 oranında açıklarken, TÜİK'in yüzde 80,21 oranı göstermektedir ki yurttaşlara hizmet etmeyi bırakıp AKP iktidarının seçim kaybetmemesi için ellerinden gelen her şeyi yapan kurumlar, artık kendi aralarında bile çelişmeye başlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti kurumlarında aldıkları yetkilerle, yurttaşların gasp edilen haklarının hesabı elbet bir gün sorulacaktır" dedi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, TÜİK tarafından bugün açıklanan ağustos ayı enflasyon rakamları ile ilgili "TÜİK'in meşruluğu kalmamıştır" başlıklı yazılı açıklama yaptı. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık'ın imzasını taşıyan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"TÜİK, ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE yıllık bazda yüzde 80,21, aylık yüzde 1,46 arttı. Üst üste 15'inci ayda da yükselen tüketici enflasyonunda 24 yılın yeni zirvesi görüldü. Kamu-Ar'ın yurttaşların en çok alışveriş yaptığı 64 marketten derlediği verilere göre, halkın enflasyon verilerine göre aylık yüzde 3,5 yıllık bazda ise yüzde 176 oranında artmıştır.

"AKP İKTİDARININ SEÇİM KAYBETME KAYGISINI AYNI ŞEKİLDE TÜİK YETKİLİLERİ DE YAŞAMAKTA"

TÜİK'in AKP iktidara geldiğinden beri hiçbir veriyi doğru bir şekilde açıklamadığı ve yurdumuzun en güvenilmez kurumu olduğu bilinen bir gerçektir. Ancak son süreçte AKP iktidarının seçim kaybetme kaygısını aynı şekilde TÜİK yetkilileri de yaşamakta, rakamları düşük göstererek işçinin, emeklinin, memurun maaşlarından alenen çalmaktadır. Kamu çalışanlarına, emekliye, işçiye daha düşük ücret vermek için enflasyon oranlarını manipüle ederek yurttaşlarını günden güne açlığa teslim eden ve AKP iktidarının maşası olan kurum, yurttaşlar nezdinde meşruluğunu kaybetmiştir.

"GÜNDEN GÜNE FAKİRLEŞEN BÜTÜN YURTTAŞLARIMIZIN VEBALİ AKP İKTİDARINDA VE TÜİK'TEDİR"

Kamu-Ar verilerine göre sebzede yüzde 418,1, meyvede 225,2, tahıldan üretilen ürünlerde ise yüzde 192,7 oranında artış yaşanırken, TÜİK'in verilerine göre gıdada yaşanan yüzde 90,25 enflasyon açıklaması artık trajikomik bir hal almıştır. Bugün yaşanan ekonomik krizde eğitim masraflarını karşılayamadığı için çocuklarına mahcup olan ailelerin, faturalarını ödeyemediği için aylarca karanlığa ve soğuğa mahküm edilen yurttaşlarımızın, yatağa aç giren çocukların, bütün ürünlere günlük olarak zam gelirken maaş ve ücretlere gerçek enflasyonun yarısından bile az zam alarak günden güne fakirleşen bütün yurttaşlarımızın vebali AKP iktidarında ve TÜİK'tedir.

Geçen gün açıklanan İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı yüzde 99,99 oranında açıklarken, TÜİK'in yüzde 80,21 oranı göstermektedir ki yurttaşlara hizmet etmeyi bırakıp, AKP iktidarının seçim kaybetmemesi için ellerinden gelen her şeyi yapan kurumlar, artık kendi aralarında bile çelişmeye başlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti kurumlarında aldıkları yetkilerle, yurttaşların gasp edilen haklarının hesabı elbet bir gün sorulacaktır."