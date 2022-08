Birleşik Kamu-İş: Bu Yılın İlk 8 Aylık Döneminde Gıda Fiyatlarında Yüzde 91,7 Oranında Artış Yaşandı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Halkın Enflasyonu Araştırması Ağustos 2022 Raporu'nu açıkladı. Rapora göre; bu yılın ilk sekiz aylık döneminde gıda fiyatlarında yüzde 91,7 oranında artış yaşandı. Ocak-ağustos döneminde ekmek, pirinç, un, bulgur, makarna fiyatları yüzde 94 oranında arttı. Et ve balık fiyatları yüzde 56,6; süt, süt ürünleri ve yumurta fiyatları yüzde 60,1, yağ fiyatları yüzde 31,2, meyve fiyatları yüzde 195,4, sebze fiyatları yüzde 168,3, bakliyat fiyatları yüzde 57,4, diğer gıda maddelerinin fiyatları da yüzde 81,8 oranında yükseldi. Gıda fiyatlarında, Ağustos 2021'e göre ise yüzde 176 oranında artış gözlendi. Yani vatandaşlar, Ağustos 2021'de 100 liraya dolan bir sepet için bu yılın aynı ayında 276 lira ödemek zorunda kaldı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Ar-Ge birimi KAMUAR'ın halkın en fazla tükettiği 64 temel gıda maddesinden oluşan bir sepeti esas alarak hazırladığı Halkın Enflasyonu Araştırması Ağustos 2022 verilerini bugün yayınladı. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık'ın imzasıyla bugün yayınlanan raporda şu tespitlere yer verildi:

"HALKIN YAŞADIĞI ENFLASYON, ÇALIŞAN VE EMEKLİ BÜTÜN KESİMLERİN GELİRİNDEKİ ARTIŞI BİR KATTAN FAZLA AŞTI"

"Yanlış ekonomik ve tarımsal politikaların gıda fiyatlarında yol açtığı artış, gelirindeki artışı, bırakın gıda fiyatlarını, genel enflasyon oranının da oldukça altında kalan vatandaşların açlık riskini giderek büyütüyor. Gıdaya erişimi zorlaştıran fiyat artışları, vatandaşları yetersiz ve sağlıksız beslenmeye zorluyor. Uzmanlar, bu durumun, özellikle genç nesil açısından gelecekte önemli sağlık sorunlarına yol açma riski taşıdığını belirtiyor. Son bir yılda kamu çalışanları ve kamu emeklilerinin ücret ve aylıkları, enflasyon farkları da dahil yüzde 85,6 oranında arttı. Asgari ücretteki artış yüzde 94,6 oldu, işçi ve bağımsız çalışanların emekli aylıkları ise yüzde 78,61 oranında artırıldı. Buna göre; geçen yıl ağustos ayında 100 liraya alınan bir gıda sepeti için bu yıl ağustos ayında 276 lira ödemek gerekirken kamu çalışanı ve emeklisinin 100 liralık geliri ise 185,6 lira, asgari ücretlininki 194,6 lira, işçi ve BAĞ-KUR emeklisininki ise 178,6 lira oldu. Dolayısıyla halkın yaşadığı enflasyon, çalışan ve emekli bütün kesimlerin gelirindeki artışı bir kattan fazla aştı.

"64 GIDA MADDESİNDEN OLUŞTURULAN GIDA SEPETİNİ SATIN ALABİLMEK İÇİN AĞUSTOSTA, BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 3,5 ORANINDA DAHA FAZLA PARA ÖDEDİ"

Ağustosta, gıda fiyatlarındaki artışta, beyaz et ve meyve dışındaki bütün harcama gruplarında yaşanan yüksek oranlı zamlar belirleyici oldu. Ekmek, pirinç, un, bulgur fiyatları, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,4 oranında artış kaydetti. Et ve balık grubu fiyatlarında, kırmızı et fiyatlarındaki yükselişe rağmen beyaz et fiyatlarındaki düşüş yüzünden önceki aya göre yüzde 0,4 oranında azalış yaşandı. Ağustosta süt ve süt ürünleri ile yumurta grubu fiyatları ise yüzde 7,8 oranında yükseldi. Yağ fiyatlarında ise yüzde 0,2 oranında artış oldu. Meyve fiyatlarının yüzde 4,7 oranında azaldığı ağustos ayında sebze fiyatlarında, bir önceki aya göre ortalama yüzde 16 oranında artış yaşandı. Bakliyat fiyatlarının yüzde 3,2 oranında arttığı ağustosta; salça, zeytin, bal, çay, tuz ve benzeri gıda maddelerinden oluşan diğer işlenmiş gıda fiyatlarında ise yüzde 6,2 oranında artış kaydedildi. Böylece vatandaşlar, mevcut gıda tüketim alışkanlıklarına göre seçilen 64 gıda maddesinden oluşturulan gıda sepetini satın alabilmek için ağustosta, bir önceki aya göre yüzde 3,5 oranında daha fazla para ödedi.

"BU YILIN İLK SEKİZ AYLIK DÖNEMİNDE GIDA FİYATLARINDA YÜZDE 91,7 ORANINDA ARTIŞ YAŞANDI"

Türkiye'nin üç haneli enflasyonlara doğru hızla gittiği bu yılın ilk sekiz aylık döneminde, gıda fiyatlarında yüzde 91,7 oranında artış yaşandı. Ocak-ağustos döneminde ekmek, pirinç, un, bulgur, makarna fiyatları yüzde 94 oranında arttı. Et ve balık fiyatları yüzde 56,6; süt, süt ürünleri ve yumurta fiyatları yüzde 60,1, yağ fiyatları yüzde 31,2, meyve fiyatları yüzde 195,4, sebze fiyatları yüzde 168,3, bakliyat fiyatları yüzde 57,4, diğer gıda maddelerinin fiyatları da yüzde 81,8 oranında arttı.

"VATANDAŞLAR, AĞUSTOS 2021'DE 100 LİRAYA DOLAN BİR SEPET İÇİN BU YILIN AYNI AYINDA 276 LİRA ÖDEMEK ZORUNDA KALDILAR"

Gıda fiyatlarında yıllık olarak ise (Ağustos 2021'e göre) yüzde 176 oranında artış gözlendi. Diğer bir ifadeyle vatandaşlar, Ağustos 2021'de 100 liraya dolan bir sepet için bu yılın aynı ay 276 lira ödemek zorunda kaldılar. Bu yıl ağustosta, geçen yılın aynı ayına göre ekmek, un, bulgur, makarna fiyatlarında yüzde 192,7, et-balık fiyatlarında 101,5, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatlarında yüzde 135,2 oranında artış oldu. Bir yıl öncesine göre yağ fiyatları yüzde 88,3 oranında arttı. Meyve fiyatları yüzde 225,4, sebze fiyatları ise yüzde 418,1 oranında artış gösterdi. Bakliyat fiyatları son bir yılda yüzde 143, diğer gıda fiyatları ise yüzde 135,4 oranında zamlandı. Tarımsal girdi maliyetleri ve tarım ürünü üretici fiyatlarındaki artışlar, gıda fiyatlarındaki yıllık artışın önümüzdeki aylarda da üç haneli oranlarda kalmaya devam edeceğine işaret ediyor."