Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu: "Açıklanan Enflasyon Oranı Halkın Cebinden Para Çalma Operasyonudur" - Son Dakika
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Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu: "Açıklanan Enflasyon Oranı Halkın Cebinden Para Çalma Operasyonudur"

03.10.2022 16:04
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu: "Açıklanan Enflasyon Oranı Halkın Cebinden Para Çalma Operasyonudur"

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün açıkladığı eylül ayı enflasyon rakamlarına ilişkin “Konfederasyonumuzun Ar-Ge biriminin her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği halkın enflasyon oranı yıllık bazda yüzde 179,3 oranındayken açıklanan enflasyon oranı halkın cebinden para çalma operasyonudur” açıklamasını yaptı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıkladığı eylül ayı enflasyon rakamlarına ilişkin "Konfederasyonumuzun Ar-Ge biriminin her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği halkın enflasyon oranı yıllık bazda yüzde 179,3 oranındayken açıklanan enflasyon oranı halkın cebinden para çalma operasyonudur" açıklamasını yaptı.

TÜİK, eylül ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini bugün açıkladı. TÜİK'e göre; TÜFE, aylık bazda yüzde 3,08, yıllık bazda ise yüzde 83,45 arttı. Yİ-ÜFE ise aylık bazda 4,78, yıllık bazda yüzde 151,50 yükseldi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, TÜİK'in enflasyon verileriyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"AÇIKLANAN ENFLASYON ORANI HALKIN CEBİNDEN PARA ÇALMA OPERASYONUDUR"

"TÜİK'in açıkladığı yüzde 83,45 oranında enflasyon oranıyla 24 yılın zirvesini gördü. AKP iktidarının yüksek enflasyon oranlarını düşürme vaadiyle seçim kazanmasının üzerinden geçen 20 yılda Türkiye hiçbir şey kazanamamış hatta başladıkları noktadan oldukça geriye gitmiştir.

TÜİK istatistiklerine yurttaşların güveni kalmamış, açıkladıkları yüzde 83,45 oranındaki uçuk enflasyon oranı bile yetersiz kalmaktadır. Konfederasyonumuzun Ar-Ge biriminin her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği halkın enflasyon oranı yıllık bazda yüzde 179,3 oranındayken açıklanan enflasyon oranı halkın cebinden para çalma operasyonudur.

Kamu-Ar verilerine göre;

-Ekmek, pirinç, bulgurda yıllık yüzde 173,5

-Et-balıkta yıllık 103,6

-Süt ve süt ürünlerinde yıllık 146,9

-Yağda yıllık 96

-Meyvede yıllık 215,5

-Sebzede yıllık yüzde 130,5

Oranlarında enflasyon varken açıklanan yüzde 83,45 oranı çarşı Pazar enflasyonu değil AKP iktidarı ve AKP iktidarının kurumuna dönüşmüş olan TÜİK'in hayalinden başka bir şey değildir.

"TÜİK YÖNETİCİLERİ AKP GENEL MERKEZİ'NDE KAPALI KAPILAR ARDINA AÇIKLADIĞI ENFLASYON ORANLARI TARİHE KARA BİR LEKE OLARAK GEÇECEKTİR"

İki ay sonra maaşlara yansıtılacak enflasyon oranları yılbaşındaki alım gücünün yarısından fazla azalması ve zamların TÜİK oranlarına göre yapılması yurttaşların alım gücünü günden güne düşürmekte, yurttaşları artık ev alma hayali bile kuramadığı sadece bugünü nasıl geçirebileceğini düşündüğü günlere hapsetmiştir.

AKP iktidarının artık yurttaşların yararına yapabileceği politikaları kalmamıştır. Defalarca dile getirdiğimiz üzere TÜİK'in Türkiye Cumhuriyeti yurttaşların yararına çalışması gereken bir kurum olduğunu hatırlaması gerekmektedir. TÜİK yöneticileri AKP Genel Merkezi'nde kapalı kapılar ardına açıkladığı enflasyon oranları tarihe kara bir leke olarak geçecektir."

YORUMLAR
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TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisine göre fiyatı en çok düşen ürünler sırasıyla patates, et ve balık ürünleri oldu TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisine göre fiyatı en çok düşen ürünler sırasıyla patates, et ve balık ürünleri oldu İyi Partili Özlale: 'Temmuz 2008'den Beri Fiyatlar 2 Katına Çok Daha Kısa Bir Sürede Çıkıyor. İşin Özeti: Hoş Geldin 2000 Öncesi' İyi Partili Özlale: 'Temmuz 2008'den Beri Fiyatlar 2 Katına Çok Daha Kısa Bir Sürede Çıkıyor. İşin Özeti: Hoş Geldin 2000 Öncesi'
Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu: 'Açıklanan Enflasyon Oranı Halkın Cebinden Para Çalma Operasyonudur' - Son Dakika

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