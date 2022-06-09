Birleşik Kamu-İş: "Mali Sekreterimiz Mücahit Dede Yoğun Polis Saldırısı Sonucunda Kalp Krizi Geçirerek Kaldırıldığı Hastanede Anjiyoya Alındı" - Son Dakika
Üye Girişi

Birleşik Kamu-İş: "Mali Sekreterimiz Mücahit Dede Yoğun Polis Saldırısı Sonucunda Kalp Krizi Geçirerek Kaldırıldığı Hastanede Anjiyoya Alındı"

09.06.2022 17:51

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, “TÜİK'in yalan enflasyon rakamlarını ve gasp edilen haklarımızın hesabını sormak için basın açıklaması gerçekleştirmemize izin vermeyen AKP polisi çok sert müdahale gerçekleştirdi. Mali Sekreterimiz Mücahit Dede yapılan yoğun polis saldırısı sonucunda kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede anjiyo işlemlerine devam edilmektedir” açıklaması yaptı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, "TÜİK'in yalan enflasyon rakamlarını ve gasp edilen haklarımızın hesabını sormak için basın açıklaması gerçekleştirmemize izin vermeyen AKP polisi çok sert müdahale gerçekleştirdi. Mali Sekreterimiz Mücahit Dede yapılan yoğun polis saldırısı sonucunda kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede anjiyo işlemlerine devam edilmektedir" açıklaması yaptı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Ankara'da bugün Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) önünde enflasyon rakamlarını protesto eylemine yapılan polis müdahalesine ilişkin açıklama yaptı. Konfederasyonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şöyle dendi:

"TÜİK'in yalan enflasyon rakamlarını ve gasp edilen haklarımızın hesabını sormak için basın açıklaması gerçekleştirmemize izin vermeyen AKP polisi çok sert müdahale gerçekleştirdi. Yapılan müdahale sonucunda gözaltı işlemleri halen devam etmekte olup, Genel Başkan Mehmet Balık, Mali Sekreter Mücahit Dede, Eğitim İş Ankara 3 Nolu Şube Başkanı Doğan Dağdelen ve Denizli Şube Başkanı Namık Kemal Aydoğan gözaltına alındı. Mali Sekreterimiz Mücahit Dede yapılan yoğun polis saldırısı sonucunda kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede anjiyo işlemlerine devam edilmektedir."

Birleşik Kamu-İş: Mali Sekreterimiz Mücahit Dede Yoğun Polis Saldırısı Sonucunda Kalp Krizi Geçirerek Kaldırıldığı Hastanede Anjiyoya Alındı
Birleşik Kamu-İş: Mali Sekreterimiz Mücahit Dede Yoğun Polis Saldırısı Sonucunda Kalp Krizi Geçirerek Kaldırıldığı Hastanede Anjiyoya Alındı
Birleşik Kamu-İş: Mali Sekreterimiz Mücahit Dede Yoğun Polis Saldırısı Sonucunda Kalp Krizi Geçirerek Kaldırıldığı Hastanede Anjiyoya Alındı
Birleşik Kamu-İş: Mali Sekreterimiz Mücahit Dede Yoğun Polis Saldırısı Sonucunda Kalp Krizi Geçirerek Kaldırıldığı Hastanede Anjiyoya Alındı

YORUMLAR
500
Arkadaşlarıyla futbol oynarken kalp krizi geçirdi... O anlar kamerada Arkadaşlarıyla futbol oynarken kalp krizi geçirdi... O anlar kamerada Arkadaşları görünce şok geçirdi! Halı sahada futbol oynayan genç kalp krizi geçirdi Arkadaşları görünce şok geçirdi! Halı sahada futbol oynayan genç kalp krizi geçirdi
Kaynak: ANKA

Kalp Krizi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Birleşik Kamu-İş: 'Mali Sekreterimiz Mücahit Dede Yoğun Polis Saldırısı Sonucunda Kalp Krizi Geçirerek Kaldırıldığı Hastanede Anjiyoya Alındı' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
17:50 Sürenin dolmasına dakikalar kala TFF'ye yeni başkan adayı çıktı
17:47 Kocaeli'de öğretmenin öğrenciyi dövdüğü skandal görüntülere ilişkin inceleme başlatıldı
17:16 Liseli sevgililer internette telefonunu satışa çıkaran astsubaya tuzak kurdu! Yüzüne biber gazı sıkıp gasp ettiler
17:13 Avrupa basketbolunda çarpıcı karar! Obradovic'in takımı ligden çekilme kararı aldı
17:08 "Alevilik" tartışmasına Erdoğan'dan yorum: Senin de yanında dururuz Bay Kemal! Hayallerine ket vurulmasına müsaade etmeyiz, yeter ki sen aday ol
16:50 Erken seçim olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalara son noktayı koydu
16:38 Liverpoollu kadın futbolcuyla İngiliz teknik adamdan sıra dışı düğün! Düğünde gelinlik ve damatlıkla futbol maçı yaptılar
16:27 Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na seslendi: Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan'dır
16:21 Elbisesinin altına iç çamaşırı giymeyen Jennifer Lopez film galasına damga vurdu!
16:20 Türk müziğinin efsane ismi Nil Burak'tan gündem olacak itiraf: 40 yıldır kumar oynuyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 18:01:06. #1.13#
SON DAKİKA: Birleşik Kamu-İş: "Mali Sekreterimiz Mücahit Dede Yoğun Polis Saldırısı Sonucunda Kalp Krizi Geçirerek Kaldırıldığı Hastanede Anjiyoya Alındı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement