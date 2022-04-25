Birleşik Kamu-İş, Nisan Ayı Açlık Sınırını 6 Bin 170, Yoksulluk Sınırını da 18 Bin 424 Lira Olarak Açıkladı - Son Dakika

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, nisan ayı için dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 6 bin 170, yoksulluk sınırını ise 18 bin 474 lira olarak açıkladı.

Birleşik Kamu-İş'in Ar-Ge birimi KAMU-AR, dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda miktarlarını esas alarak açlık sınırını ve gıda dışındaki harcamaları dikkate alarak yoksulluk sınırını hesapladığı araştırmasının Nisan 2022 sonuçlarını yayınladı.

AÇLIK SINIRI 6 BİN 170 LİRA OLDU

Birleşik Kamu İş'in araştırmasına göre; dört kişilik bir ailenin açlık sınırı, nisanda bir önceki aya göre 623 lira artarak 6 bin 170 liraya yükseldi. Dört kişilik bir ailenin gıda dışı zorunlu harcamaları ise 693 lira artışla 12 bin 304 liraya çıktı. Böylece dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 18 bin 474 lira olarak hesaplandı.

Geçen yılın nisan ayına göre ise açlık sınırı 2 bin 786 lira, gıda dışı zorunlu harcamalar da 4 bin 572 lira arttı. Ailelerin gıda ve gıda dışı ihtiyaçlarını insan onuruna yaraşır bir şekilde, yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınır da son bir yılda 7 bin 358 liralık artış gösterdi.

"ASGARİ ÜCRET, 4 KİŞİLİK BİR AİLENİN ANCAK 21 GÜNLÜK DENGELİ BESLENMESİNE YETEBİLECEK BİR NOKTAYA DÜŞTÜ"

Kamu İş'in 'Açlık-Yoksulluk Araştırması Nisan 2022' sonuçları şöyle:

"Açlık sınırı, 2022 yılı için belirlenen 4 bin 253 liralık asgari ücretin bin 917 lira üzerine çıkarken emekli aylıklarına ve çalışanların ücretlerine yılbaşında yapılan zamlar eridi. Çalışanların yüksek enflasyon karşısında daha ilk dört ayda eridiği için yılsonunu beklemeden yeniden belirlenmesini talep ettiği asgari ücret, dört kişilik bir ailenin ancak 21 günlük dengeli beslenmesine yetebilecek bir noktaya düştü.

"GIDA SEPETİNE ÖDENMESİ GEREKEN PARA 6 BİN 170 TL"

Dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için alması gereken kaloriyi sağlayacak gıda maddelerinden oluşturulan bir sepete bir ay süreyle ödenmesi gereken para, nisan ayı gıda fiyatlarıyla 6 bin 170 lira olarak hesaplandı. Ankara'da en fazla alışveriş yapılan marketlerden derlenen fiyatlara göre; sağlıklı beslenebilmek için et-balık-yumurtaya aylık olarak harcanması gereken tutar, bir önceki aya göre 52 lira, son bir yılda ise 681 lira artarak bin 562 liraya kadar yükseldi. Kuru bakliyat için yapılması gereken harcama, önceki aya göre 10 lira arttı, geçen yılın aynı ayına göre ise 74 liralık artışla 159 lira oldu.

"SÜT ÜRÜNLERİ İÇİN YAPILMASI GEREKEN HARCAMA BİN 457 LİRAYA YÜKSELDİ"

Süt, yoğurt ve peynir için yapılması gereken harcama, nisanda bir önceki aya göre 220 lira artarak bin 457 liraya yükseldi. Son bir yıllık dönemde ise 539 liralık artış oldu. Meyve için harcanması gereken para, nisanda 112 lira artarken geçen yılın aynı ayına göre ise 156 lira artarak 497 lira oldu. Sebze harcamasının parasal tutarı da nisanda, önceki aya göre 149 lira arttı. Sebze için ödenmesi gereken para, geçen yılın aynı ayına göre ise 655 lira artarak bin 29 lira oldu.

"YAĞ İÇİN YAPILMASI GEREKEN HARCAMA BİR AYDA 18 LİRA ARTTI"

"Nisanda 581 liraya inen ekmek, un ve makarna gibi ürünler için yapılması gereken harcama, son bir ayda 6 lira azalırken son bir yıllık dönemde ise 307 lira arttı. Pirinç ve bulgur harcamaları, nisanda 38 lira, son bir yılda ise 96 lira artarak 243 liraya yükseldi. Yağ için yapılması gereken harcama, nisanda 18 lira artarak 204 liraya çıktı. Şeker, bal, pekmez, reçel gibi gıda maddelerine yapılması gereken harcama da nisanda 14 lira artarak 320 lira oldu. Aynı ailenin zeytin için yapması gereken harcama ise 15 lira artarak 118 liraya yükseldi.

"AÇLIK SINIRI ÇOCUKLAR İÇİN BİN 27 LİRA, GENÇLER İÇİN BİN 928 LİRA OLDU"

Yetişkin erkek için 2 bin 800 kalori, yetişkin bir kadın için 2 bin 200 kalori, genç için 3 bin kalori ve çocuk için de bin 600 kalori esas alınarak yapılan hesaplamaya göre; nisanda açlık sınırı, yetişkin bir erkek için bin 801 lira, yetişkin bir kadın için bin 414 lira, çocuk için bin 27 lira ve genç için de bin 928 lira oldu.

"DÖRT KİŞİLİK AİLENİN GIDA DIŞINDAKİ HARCAMALARI 12 BİN 304 LİRAYA YÜKSELDİ"

Yoksulluk sınırının belirlenmesinde gıda dışı harcamaların fiyat artışları da esas alınarak yapılan araştırmaya göre; dört kişilik bir ailenin gıda dışındaki gereksinimlerini yoksunluk hissi duymadan karşılayabilmesi için gereken harcama tutarı, nisanda 693 liralık artışla 12 bin 304 liraya yükseldi.

"BARINMA HARCAMALARI 2 BİN 635 LİRAYA YÜKSELDİ"

"Nisanda, giyim ve ayakkabı için yapılması gereken harcama 780 lira oldu. Barınma (kira dahil) harcamaları 2 bin 635 liraya yükseldi. Ev eşyası harcamaları bin 648 lira, sağlık harcamaları 530 lira oldu. Ulaştırma harcamaları 3 bin 404 liraya kadar çıktı. Haberleşme harcamaları 590 lira, eğlence ve kültür harcamaları 471 lira oldu. Eğitim harcamaları 325 liraya yükselirken otel harcamaları bin 87 lira, diğer mal ve hizmetlerle ilgili harcamalar 835 lira olarak hesaplandı. Gıda dışı harcamalarda, bu yılın ilk dört aylık döneminde 3 bin 358 lira, son bir yıllık dönemde 4 bin 572 liralık artış yaşandı.

"YOKSULLUK SINIRI 18 BİN 474 LİRA YÜKSELDİ"

Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden yaşayabilmesi için yapması gereken zorunlu gıda ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren sınır (içki ve sigara harcamaları hariç) ise nisanda bin 316 lira artarak 18 bin 474 liraya yükseldi."