Birleşik Kamu-İş'ten 600 Puanlık Ek Gösterge Tepkisi: "Adaletsiz Ek Gösterge Paketini Kabul Etmiyoruz" - Son Dakika
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Birleşik Kamu-İş'ten 600 Puanlık Ek Gösterge Tepkisi: "Adaletsiz Ek Gösterge Paketini Kabul Etmiyoruz"

16.06.2022 17:21
Birleşik Kamu-İş'ten 600 Puanlık Ek Gösterge Tepkisi: "Adaletsiz Ek Gösterge Paketini Kabul Etmiyoruz"

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, 600 puanlık ek gösterge düzenlemesinde maaşlarda önemli bir artış olmadığını ve düzenlemeyi kabul etmediklerini açıkladı. Ek gösterge teklifinin adaletsiz olduğunu belirten Birleşik Kamu- İş, temmuz ayında ek gösterge ve maaşlara gerçek enflasyon oranında zam yapılmasını talep etti.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, 600 puanlık ek gösterge düzenlemesinde maaşlarda önemli bir artış olmadığını ve düzenlemeyi kabul etmediklerini açıkladı. Ek gösterge teklifinin adaletsiz olduğunu belirten Birleşik Kamu- İş, temmuz ayında ek gösterge ve maaşlara gerçek enflasyon oranında zam yapılmasını talep etti.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, 3600 ek gösterge çalışmaları kapsamında 600 puanlık ek gösterge düzenlemesine ilişkin bugün yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklama şöyle:

"3600 ek gösterge çalışmasının ayrıntılarına göre, 600 puanlık ek gösterge artışı kamuoyuna yansıtıldığı kadar önemli çalışmaları içermemektedir. 600 puan yansıtılacak olan kamu emekçilerinin maaşlarına 141,26 lira, emeklilerin maaşlarında ise 118 liralık bir artış olacaktır. 3600 ek göstergesi ve 30 yıl hizmeti olan emekli öğretmenin aylığı sadece 170,5 lira, ek göstergesi 2200 olanlarda bu artış 100 TL'ye düşecek. Yaşam maliyetlerinin yüzde 159,6 oranında arttığı bu süreçte ek gösterge müjdesi ile hiçbir işe yaramamıştır.

"MÜJDEDE BİLE ADALETSİZLİK YAPILIYOR"

Ayrıca ek gösterge teklifinde eğitim düzeyi, statü, göreve başlama, kademe gibi ayrımlar kamu emekçileri arasında eşitsizliklere sebep olmaktadır. Ek gösterge paketinin, 2008 yılından sonra göreve başlayan kamu çalışanlarını kapsamadığı gibi paketten yararlanacakları da tatmin etmemektedir. AKP iktidarı, göstermelik müjdelerle bile adaletsizlik yapmaya devam etmektedir. Bu adaletsiz ek gösterge paketini kabul etmiyor, tüm kamu emekçilerine eşit şartlarda ek gösterge ve maaşlara temmuz ayında gerçek enflasyon oranında zam yapılmasını talep ediyoruz."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Birleşik Kamu-İş'ten 600 Puanlık Ek Gösterge Tepkisi: 'Adaletsiz Ek Gösterge Paketini Kabul Etmiyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Birleşik Kamu-İş'ten 600 Puanlık Ek Gösterge Tepkisi: "Adaletsiz Ek Gösterge Paketini Kabul Etmiyoruz" - Son Dakika
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