Birleşik Kamu-İş, Yarın Tüik Önünde Açıklama Yapacak: "Bu Ülkenin Kurumu Olduğunun Bilincine Varması İçin…" - Son Dakika
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Birleşik Kamu-İş, Yarın Tüik Önünde Açıklama Yapacak: "Bu Ülkenin Kurumu Olduğunun Bilincine Varması İçin…"

08.06.2022 18:23
Birleşik Kamu-İş, Yarın Tüik Önünde Açıklama Yapacak: "Bu Ülkenin Kurumu Olduğunun Bilincine Varması İçin…"

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, yarın Türkiye İstatistik Kurumu önünde basın açıklaması yapacaklarını duyurdu. Yapılan açıklamada, “TÜİK’in istatistikleri gerçekçi rakamlarla açıklamaması, kamu emekçileri ve yurttaşların açlık ve yoksulluğa mahkûm edilmesine karşı mücadele edeceğiz. Bu ülkenin bir kurumu olduğunun bilincine varması için yarın TÜİK binası önünde basın açıklaması gerçekleştirilecektir” denildi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, yarın Türkiye İstatistik Kurumu önünde basın açıklaması yapacaklarını duyurdu. Yapılan açıklamada, "TÜİK'in istatistikleri gerçekçi rakamlarla açıklamaması, kamu emekçileri ve yurttaşların açlık ve yoksulluğa mahküm edilmesine karşı mücadele edeceğiz. Bu ülkenin bir kurumu olduğunun bilincine varması için yarın TÜİK binası önünde basın açıklaması gerçekleştirilecektir" denildi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine karşı yarın TÜİK binası önünde açıklama yapacaklarını duyurdu. Konfederasyonun yazılı açıklaması şöyle:

"GÜNÜMÜZDE YAŞANAN HAYAT PAHALILIĞI, AÇIKLANAN ENFLASYON RAKAMLARI İLE BENZERLİK GÖSTERMEMEKTEDİR"

"Günümüzde yaşanan hayat pahalılığı, açıklanan enflasyon rakamları ile yakından uzaktan benzerlik göstermemektedir. AKP iktidarının talimatı ile TÜİK'in açıkladığı rakamlar kamu çalışanları ve yurttaşlar nezdinde rahatsızlıklara sebep olmaktadır. AKP iktidarı, hangi adımları atarsa atsın, rakamları ne kadar değiştirirse değiştirsin yaşanan işsizlik ve enflasyon kontrol edilemez bir hal almıştır.

"YOKSULLUĞA MAHKÜM EDİLMESİNE KARŞI MÜCADELE EDECEĞİZ"

Ağırlaşan ekonomik kriz süreci, emekçiler ve yurttaşlarımız açısından ağır koşulları barındırmaktadır. Tüm bu nedenlerle TÜİK'in istatistikleri gerçekçi rakamlarla açıklamaması, kamu emekçileri ve yurttaşların açlık ve yoksulluğa mahküm edilmesine karşı mücadele edeceğiz

TÜİK'in artık AKP iktidarının emirleriyle hareket etmeyi bırakıp, bu ülkenin bir kurumu olduğunun bilincine varması için yarın (09 Haziran) saat 12.30'da TÜİK binası önünde basın açıklaması gerçekleştirilecektir."

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Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Birleşik Kamu-İş, Yarın Tüik Önünde Açıklama Yapacak: 'Bu Ülkenin Kurumu Olduğunun Bilincine Varması İçin…' - Son Dakika

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