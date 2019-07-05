Son Dakika Haberleri: Birleşik Kralık Amazon'un Deliveroo anlaşmasını inceleyecek
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Birleşik Kralık Amazon'un Deliveroo anlaşmasını inceleyecek

2 saat önce

Birleşik Krallık gözlemci kuruluşu Rekabet ve Piyasa Otoritesi (CMA), Mayıs ayında imzalanan Amazon ve Will Shu ve Greg Orlowski tarafından kurulan İngiliz online yemek dağıtım şirketi Deliveroo işbirliğini inceleyeceğini duyurdu.

Birleşik Kralık Amazon'un Deliveroo anlaşmasını inceleyecek, System.String[]
Birleşik Krallık gözlemci kuruluşu Rekabet ve Piyasa Otoritesi (CMA), Mayıs ayında imzalanan Amazon ve Will Shu ve Greg Orlowski tarafından kurulan İngiliz online yemek dağıtım şirketi Deliveroo işbirliğini inceleyeceğini duyurdu.
CMA, anlaşma ile ilgili resmi bir soruşturmanın yapılıp yapılmadığını incelemek için bir ön icra emri çıkardı. İcra emri yürülükte olduğu sürece iki şirket işbirliği yapamayacak.
Amazon'un bu yılın başında 575 milyon dolarlık bir yatırım yaptığı Deliveroo 1.5 milyar dolarlık düzeye ulaştı.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:51 Kaynak: DHA
Birleşik Krallık, Amazon, Ekonomi
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